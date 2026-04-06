Pred hrvatskim reprezentativcem je ključna odluka: Klub je svoje namjere već obznanio, na njemu je red

Ugovor hrvatskog reprezentativca Andreja Kramarića s njemačkim Hoffenheimom istječe u lipnju ove godine, a on još nije potpisao novi iako su klupski čelnici jasno dali do znanja kako ne žele da se njihova suradnja završi. 34-godišnji hrvatski ofenzivac igra već svoju 11. uzastopnu sezonu za njemačkog prvoligaša gdje je postao apsolutna legenda.

Kramarić je najveći igrač u povijesti Hoffenheima s 355 nastupa, 154 pogotka i 73 asistencije, a i ove sezone je jedan od ključnih igrača momčadi unatoč godinama. Zabio je 11 pogodaka i tome pridodao sedam asistencija u 30 nastupa u svim natjecanjjima te u klubu računaju da može zadržati takvu formu i sljedeće sezone.

- Produženje ugovora s Kramarićem izuzetno nam je važno. On je jedan od najzaslužnijih za uspjehe kluba posljednjih godina - rekao je klupski predsjednik Andre Kreuzwieser te otkrio kako je Kramariću novi ugovor već ponuđen, no on ga još nije potpisao.

Kramariću slijedi ključna odluka, želi li nastaviti u klubu gdje je postao apsolutna legenda ili potražiti novi izazov pred sam kraj karijere. Možda se odluči na povratak u Hrvatsku, ali nije nemoguće ni da prihvati bogatu ponudu nekog kluba iz Saudijske Arabije ili MLS-a, ako ona dođe naravno. Jasno je kako mu istječe vrijeme i želi li još ponešto zaraditi u karijeri, ovo mu je posljednja prilika.

On bi svoju odluku trebao obznaniti u sljedećih dva mjeseca, prije početka Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku gdje će ponovno igrati vrlo važnu ulogu za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.