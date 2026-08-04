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ZAKOMPLICIRALO SE

Dalić ostaje bez prilike za posao? Drugi Hrvat postao ozbiljan kandidat za klupu reprezentacije

FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v Croatia
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
04.08.2026.
u 09:57
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Iskusni stručnjak napustio je klupu Alžira nakon Svjetskog prvenstva iako je imao prilično dobre rezultate s čak 23 pobjede u 33 utakmice. Nije poznato koliko je blizu dogovor između Saveza i trenera

Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić najavio je kako bi uskoro trebao preuzeti novi posao te dodao kako u obzir dolazi samo pozicija izbornika. Ne zanima ga posao klupskog trenera, a tri reprezentacije s kojima ga se povezivalo su Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija i Južna Koreja. Čini se kako jedna reprezentacija ispada iz utrke.

Kako pišu Sportske novosti, glavni kandidat za klupu Saudijaca postao je drugi hrvatski trener Vladimir Petković. Iskusni stručnjak napustio je klupu Alžira nakon Svjetskog prvenstva iako je imao prilično dobre rezultate s čak 23 pobjede u 33 utakmice. Nije poznato koliko je blizu dogovor između Saveza i trenera, ali trenutačno je upravo on najbliži klupi Saudijaca.

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To znači da Daliću ostaju samo dvije opcije, ali dvije vrlo dobre. Glavna je želja Ujedinjenih Arapskih Emirata koji su mu već poslali ponudu kojom mu obećavaju godišnju plaću od pet milijuna eura. Južna Koreja također želi rezultatski iskorak i spremni su dobro platiti trenera koji ga može donijeti, što Dalić definitivno jest. Riječ je o najuspješnijem hrvatskom izborniku svih vremena s dvije medalje sa Svjetskih prvenstava.

Dalić se trenutačno nalazi na odmoru u Dalmaciji, a identitet novog poslodavca trebao bi otkriti početkom jeseni.
Ključne riječi
izbornik novi posao Saudijska Arabija Vladimir Petković Zlatko Dalić

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