Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KOMENTAR

Dinamo je za Žalgiris jednostavno prejak, koliko god ga Sopić poznavao, ne može mu naškoditi

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
04.08.2026.
u 22:04
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Ulaskom u play-off plavi su riješili i dobar dio financijskih želja, procjenjuje se da će s tima, čak i da ne uđu u Ligu prvaka priskrbiti između 10 i 15 milijuna eura, a budu li uspješniji od Norvežana ta bi zarada mogla preći 30 milijuna eura. Ipak, prije toga treba otputovati u Litvu i završiti posao, no s obzirom na kvalitetu momčadi to ne bi smio biti problem.

Dinamo je otvorio vrata play-offa Lige prvaka, u prvoj utakmici trećeg pretkola slavio je nad litavskim Kauno Žalgirisom s 4:0. Rezultat ne pokazuje razliku u kvaliteti ove dvije momčadi, gosti su se povukli i pokašavali braniti. Nije to Dinamu bilo lako probiti, a kad su i uspjeli pucati obično je to završavalo pored vratiju.

No, Dinamo je imao aposlutnu dominaciju, ogromnu premoć u posjedu veliki broj udaraca, a mrežu gostiju otključali su tek nakon pola sata igre (Zajc), a onda to još i povećali (McKenna), dva pogotka u dvije minute skinuli su brigu s plavih.
U nastavku Dinamo nije skinuo nogu s gasa, brzo je postigao treći pogodak (Lisica) za potpuni mir, a ni pri takvom rezultati gosti nisu izašli iz svoje obrambene formacije očito s namjerom da prime što manje pogodaka. No, do kraja ih je matirao i Stojković za tih 4:0, a Kačavenda postavio konačnih 5:0.

Plavi će tako u play-offu igrati protiv norveškog Vikinga jer po viđenom na ovoj utakmici u Maksimiru s Kauno Žalgirisom uzvratni je susret puka formalnost. Ulaskom u play-off plavi su riješili i dobar dio financijskih želja, procjenjuje se da će s tima, čak i da ne uđu u Ligu prvaka priskrbiti između 10 i 15 milijuna eura, a budu li uspješniji od Norvežana ta bi zarada mogla preći 30 milijuna eura.
Ipak, prije toga treba otputovati u Litvu i završiti posao, no s obzirom na kvalitetu momčadi to ne bi smio biti problem.

Kako nema utakmice s Rijekom tijekom vikenda plavi imaju tjedan dana između dvije utakmice, a trener Mario Kovačević lako bi mogao ozbiljno promijeniti momčad. Vjerujemo da bi momčad Nevistić – Tabinas, Radeljić, Galešić, Goda – Šunta, Kačavenda, Vidović – Topić, Prevljak, Oršić bez problema odradila posao i stigla do nove pobjede, a sve su to igrački koji u ovom srazu s Litavcima nisu bili u početnih jedanaest.

Kauno Žalgirisu nije mogao pomoći ni Željko Sopić koliko god njihov trener pozna Dinamo i njegove igrače, protiv kvalitetnijeg suparnika jednostavno nije bilo lijeka za prvaka Litve, ne vjerujemo da ga može izmisliti za uzvrat i naškoditi plavima na putu do play-offa, te posljednje prepreke do željene Lige prvaka.

Torcida sramotno vrijeđala Zlatka Dalića, najuspješnijeg hrvatskog izbornika u povijesti
Ključne riječi
Žalgiris Liga prvaka Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!