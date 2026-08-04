Dinamo je za Žalgiris jednostavno prejak, koliko god ga Sopić poznavao, ne može mu naškoditi

Dinamo je otvorio vrata play-offa Lige prvaka, u prvoj utakmici trećeg pretkola slavio je nad litavskim Kauno Žalgirisom s 4:0. Rezultat ne pokazuje razliku u kvaliteti ove dvije momčadi, gosti su se povukli i pokašavali braniti. Nije to Dinamu bilo lako probiti, a kad su i uspjeli pucati obično je to završavalo pored vratiju.

No, Dinamo je imao aposlutnu dominaciju, ogromnu premoć u posjedu veliki broj udaraca, a mrežu gostiju otključali su tek nakon pola sata igre (Zajc), a onda to još i povećali (McKenna), dva pogotka u dvije minute skinuli su brigu s plavih.

U nastavku Dinamo nije skinuo nogu s gasa, brzo je postigao treći pogodak (Lisica) za potpuni mir, a ni pri takvom rezultati gosti nisu izašli iz svoje obrambene formacije očito s namjerom da prime što manje pogodaka. No, do kraja ih je matirao i Stojković za tih 4:0, a Kačavenda postavio konačnih 5:0.

Plavi će tako u play-offu igrati protiv norveškog Vikinga jer po viđenom na ovoj utakmici u Maksimiru s Kauno Žalgirisom uzvratni je susret puka formalnost. Ulaskom u play-off plavi su riješili i dobar dio financijskih želja, procjenjuje se da će s tima, čak i da ne uđu u Ligu prvaka priskrbiti između 10 i 15 milijuna eura, a budu li uspješniji od Norvežana ta bi zarada mogla preći 30 milijuna eura.

Ipak, prije toga treba otputovati u Litvu i završiti posao, no s obzirom na kvalitetu momčadi to ne bi smio biti problem.

Kako nema utakmice s Rijekom tijekom vikenda plavi imaju tjedan dana između dvije utakmice, a trener Mario Kovačević lako bi mogao ozbiljno promijeniti momčad. Vjerujemo da bi momčad Nevistić – Tabinas, Radeljić, Galešić, Goda – Šunta, Kačavenda, Vidović – Topić, Prevljak, Oršić bez problema odradila posao i stigla do nove pobjede, a sve su to igrački koji u ovom srazu s Litavcima nisu bili u početnih jedanaest.

Kauno Žalgirisu nije mogao pomoći ni Željko Sopić koliko god njihov trener pozna Dinamo i njegove igrače, protiv kvalitetnijeg suparnika jednostavno nije bilo lijeka za prvaka Litve, ne vjerujemo da ga može izmisliti za uzvrat i naškoditi plavima na putu do play-offa, te posljednje prepreke do željene Lige prvaka.