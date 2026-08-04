Agent KOS-a pomogao obrani hrvatskih generala i srušio srpski mit o Oluji: 'Htjeli su od Topuskog napraviti Srebrenicu i okriviti Hrvatsku'

Kad se danas, trideset i jednu godinu nakon Oluje, u Srbiji i dijelu tamošnje javnosti govori o padu Republike Srpske Krajine (RSK), najčešće se ponavlja velikosrpski narativ koji se svodi na dvije ključne teze. Prva je da je Krajina bila samostalna tvorevina Srba iz Hrvatske, a druga da je odlazak srpskog stanovništva u kolovozu 1995. bio isključivo posljedica hrvatskoga napada i panike. No taj narativ opovrgavaju svjedočenja i dokumenti nastali unutar sustava koji je Krajinu stvorio i održavao.



Među tim svjedočenjima posebno mjesto zauzimaju iskazi Slobodana Lazarevića, agenta KOS-a i oficira sigurnosnog aparata 21. kordunskog korpusa Srpske vojske Krajine (SVK), koji je u tom sustavu bio i oficir za vezu s međunarodnim organizacijama te u njemu ostao do sloma Krajine. Bio je to čovjek koji je iznutra poznavao veze Knina s Beogradom, odnose vojske, policije i civilnih vlasti te izbliza gledao posljednje mjesece krajinske paradržave. Njegovi iskazi u Haagu pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju potvrđuju da je Krajina bila politička, vojna i sigurnosna tvorevina duboko uronjena u sustav Srbije.