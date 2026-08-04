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NAKON PROZIVKI

Možemo uzvratio HDZ-u zbog zastava na Trgu bana Jelačića: 'Iznesena je još jedna laž...'
VL
Autor
Veečrnji.hr
04.08.2026.
u 22:04
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U objavi na Facebooku iz Možemo! poručuju kako je HDZ iznio netočne informacije te ističu da se hrvatska zastava na središnjem zagrebačkom trgu nalazi u stalnom postavu

Nakon što je predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba Ivan Matijević ustvrdio da se na Trgu bana Josipa Jelačića uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti ne nalazi nijedna hrvatska zastava, odgovor je stigao iz platforme Možemo!, koja je njegove tvrdnje odbacila kao neistinite. U objavi na Facebooku iz Možemo! poručuju kako je HDZ iznio netočne informacije te ističu da se hrvatska zastava na središnjem zagrebačkom trgu nalazi u stalnom postavu.

'Zagrebački HDZ danas je iznio još jednu laž tvrdeći da danas na Trgu bana Jelačića uoči sutrašnjeg državnog praznika nema nijedne hrvatske zastave. Kad bi imalo poznavali Trg bana Jelačića, onda bi znali da je na sjevernim jarbolima istočno od kipa bana Jelačića u stalnom postavu uvijek i neprestano postavljena velika zastava Republike Hrvatske kao i zastave Grada Zagreba i Europske unije', napisali su. 

Dodaju kako se svake godine uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti na južne jarbole Trga bana Jelačića postavljaju dodatne hrvatske zastave te da će tako biti i ove godine. 'Kad je riječ o Danu pobjede i domovinske zahvalnosti, onda treba znati da se svake godine uoči ovog državnog praznika na južne jarbole na Trgu bana Jelačića postavljaju dodatne zastave Republike Hrvatske kako bi se obilježio sutrašnji državni praznik, pa će tako biti i večeras.'

U istoj objavi poručuju kako, prema njihovu mišljenju, uoči obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti nema mjesta političkim optužbama i iznošenju neistina. 'Smatramo da ovakvim jeftinim politikantskim trikovima i iznošenju laži nema mjesta uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, a gradonačelnik Tomašević još je jutros uoči sutrašnjeg praznika, zajedno s predstavnicima udruga proizašlih iz Domovinskog rata, na Mirogoju položio vijence za hrvatske branitelje koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske. Sutra će gradonačelnik Tomašević u Kninu sudjelovati u proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja kao i svake godine otkad je 2021. godine prvi put izabran za gradonačelnika.'

Podsjetimo, ranije tijekom dana Ivan Matijević na Facebooku je objavio kako je 'sramota' što se uoči Dana pobjede na glavnom zagrebačkom trgu, prema njegovim tvrdnjama, ne nalazi nijedna hrvatska zastava. U objavi je naveo kako su zbog toga članovi HDZ-a na Trgu bana Josipa Jelačića postavili hrvatske zastave u čast hrvatskim braniteljima.
Kamen gori, ali zastava vijori: Kninska tvrđava spremna je za najsvečaniji dan u godini
Ključne riječi
Možemo! Grad Zagreb HDZ

Komentara 16

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Avatar Aikona
Aikona
22:10 04.08.2026.

Može voli šarenu zastavu, a našu samo radi protokola

Avatar KALIMERO
KALIMERO
22:25 04.08.2026.

Kaj cijela jedna zastava i to u stalnom oostavu? To je sasvim dovoljno za jedan glavni grad i trg tamo neke im mrske Hrvatske. Tomislave T. nosiš krivo ime i živiš u krivoj državi

LL
lijepa_li si
22:17 04.08.2026.

da. prerano je, a i tlaka na trgu svih hrvata izvjesit hrvatskE zastavE na početku veličanstvene oslobodilačke akcije 4. 8 ta nije mjesec šarenih!

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