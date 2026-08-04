Thompson se gotovo slomio na samom početku koncerta: ‘Emocije se guslaju’

Marko Perković Thompson započeo je koncert na stadionu Šubićevac u Šibeniku. Prvi je to koncert ovog glazbenika nakon 13 godina u Šibeniku, a na njega je došlo više od 27 000 ljudi. Glazbenik je na početku pozdravio okupljene: “Hvaljen Isus i Marija, još jednom vas dragi prijatelji pozdravljam. Lijepo je danas biti u Šibeniku, a posebno je lijepo vidjeti kad ste tako dobro raspoloženi, kad ste veseli. Znamo što je Šibenik bio u Domovinskom ratu”, istaknuo je Thompson, prenosi Dnevno.hr, a nakon čega je pozdravio legendarnu postrojbu, svoje suborce izvidničko-diverzantskog voda 134. drniške brigade Hrvatske vojske.

“Znate dragi prijatelji, nakon bitke za Šibenik, kad je ovaj grad mirno spavao, oni su ga čuvali”, poručio je Thompson. “Puno toga je prošlo, sigurno bi i vi i ja htjeli da su s nama oni koji nisu živi, zato ćemo se mi koji smo živi uvijek rado sjećati i čuvati uspomenu na njih", dodao je.

"Emocije se malo guslaju”, rekao je vrlo emotivno pjevač u jednom trenutku ponosno ističući mlade koji su se okupili na njegovo koncertu. Ne želeći duljiti više, poručio je: “Vrijeme je slavlja, večera smo došli slaviti ovdje”.