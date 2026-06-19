Dalić je na treningu održao govor i zagrlio Kramarića, a potom su svi igrači zapljeskali

Hrvatska nogometna reprezentacija je u Episkopalnoj srednjoj školi u Alexandriji odradila svoj prvi pravi trening nakon poraza protiv Engleske (2:4) u prvom kolu skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Podsjetimo, vatreni su u četvrtak nakon poraza protiv Engleske prvo odradili regeneracijski trening u kojem su bili pošteđeni oni koji su najviše igrali, dok su oni koji nisu igrali odradili trening u punom intenzitetu. Danas se, ipak, naša selekcija vratila punom ritmu u kojem se priprema za utakmicu drugog kola protiv Paname.

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Međutim, prije samog početka treninga u Alexandriji svjedočili smo jednom lijepom trenutku. Dugogodišnji član reprezentacije i njezin treći najbolji strijelac u povijesti, Andrej Kramarić, danas slavi svoj 35. rođendan, a nisu ga propustili obilježiti svi iz reprezentacije.

Reprezentativci su se uoči treninga okupili u krug, a izbornik Zlatko Dalić je održao kratki govor u kojem je Andreju čestitao rođendan. Nakon tog govora izbornik je zagrlio Kramarića, dok je ostatak reprezentativaca gromoglasno zapljeskao.

Potom su suigrači dolazili jedan po jedan do Kramarića, grlili ga i čestitali mu, a nakon tih lijepih ljudskih trenutaka svi su prionili poslu i bacili se na vježbanje za predstojeći dvoboj s Panamom, koji je na rasporedu 23. lipnja u Torontu u 19 sati po lokalnom vremenu, a 24. lipnja u jedan sat ujutro po hrvatskom vremenu.

- Nažalost, neće biti bučnice, haha. Već sam se naviknuo slaviti rođendane ovako, s mojom drugom obitelji. Naravno da čovjeku nekad bude žao što ne može slaviti s prvom obitelji, ali svaki rođendan je lijep - rekao je slavljenik Kramarić na konferenciji za medije prije treninga, a glasnovornik HNS-a Tomislav Pacak se našalio i rekao da je Kramariću za rođendan 'poklonio' konferenciju za medije.