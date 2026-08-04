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Stjepan Meleš
DINAMO - KAUNO ŽALGIRIS

UŽIVO Dinamo dominira protiv Žalgirisa, zabili su dva ekspresna pogotka (poluvrijeme, 2:0)

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka
Davor Puklavec/PIXSELL
04.08.2026. u 20:46
Dinamo večeras u Maksimiru od 20 sati igra s Litavcima za play-off Lige prvaka
DINAMO
Zajc 32' McKenna 33'
2-0
KAUNO ŽALGIRIS
KVALIFIKACIJE ZA LP, 20.00, MAKSIMIR, ZAGREB
Poluvrijeme
45' (Poluvrijeme)

Kraj prvog dijela. 

Nadoknada
45' (Nadoknada)

Tri minute nadoknade. 

44'

Vinlof opet ubacuje, ali Zajc glavom gađa samo reklamni pano. 

Gol
33' (Gol)

Dinamo je udvostručio vodstvo također uz malo sreće i odbijanca nakon udarca McKenne. 

Gol
32' (Gol)

Jako važan pogodak za Dinamo, Zajc je pucao s ruba 16 metara, lopta se uz malo sreće od golmana i stative odbila u mrežu. 

26'

Stanka za osvježenje. 

21'

Dugi napad Dinama završio je udarcem Stojkovića koji je blokiran. Lopta je došetala do Švedkauskasa.

13'

Stojković odlično gađa u donji kut, no golman Žalgirisa dobro brani. 

5'

Zajc pokušao petom iz okreta, ali nije bio precizan. 

3'

Vinlof dobro ubacuje za Stojkovića koji glavom puca pokraj gola. 

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica u Maksimiru.

Dinamo u utakmicu ulazi kao veliki favorit što nisu skrivali ni Sopić, a ni trener Dinama Mario Kovačević. "Nisam bježao od uloge favorita, ali treba to pokazati na terenu. Nije tu Žalgiris bezveze, imaju dobrih igrača, ozbiljna su ekipa i imaju našeg trenera koji nas dobro poznaje. Puno toga se nas pita... - rekao je Kovačević na konferenciji za medije.

GDJE GLEDATI?

Prijenos utakmice dostupan je na kanalu MAX Sport 1, a tekstualni prijenos moći čete pratiti na portalu Večernjeg lista. Uzvrat je na rasporedu za tjedan dana u Litvi

POSTAVE

DINAMO: Filipović - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Stojković, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Hoxha

ŽALGIRIS: Švedkauskas - Moutachy, Tolordava, Lekiatas, Konatar - Baldassarra - Kreković, Benchaib, Slivka, Ourega - Oliveira

NAJAVA

Prolaskom zahvaljujući pobjedi nad Thunom u drugom pretkolu Lige prvaka Dinamo je osigurao europsku jesen; da izgubi sve utakmice koje su pred njim u kvalifikacijama, igrat će šest utakmica u skupini Konferencijske lige. No, to svakako nije nešto što će zadovoljiti maksimirski klub, to je tek vrabac u ruci, ali plavi ciljaju na puno više, pa i više od goluba na grani.

Naime, plavi ciljaju Ligu prvaka, za to treba već danas u Maksimiru ostvariti dobar rezultat u prvoj utakmici trećeg pretkola protiv litavskog Kauno Žalgirisa.

Prolazak kluba kojem je trener Željko Sopić donio bi još jednu razinu više za plave, imali bi osiguranu Europsku ligu, a to je ipak stepenica više od Konferencijske lige, to su i dvije utakmice više. A i nešto je više novca u igri. Naravno, nemjerljivo je to s Ligom prvaka, već ulazak u play-off elitnoga europskog klupskog nogometnog natjecanja znatno bi napunio blagajnu Dinama, s gotovo 15 milijuna eura, ali sve je to daleko od igranja u ligaškom dijelu natjecanja u Ligi prvaka u kojem plavi mogu zaradi 30 ili više milijuna eura, a to onda otvara puno mogućnosti za Dinamo, od dodatnog investiranja u momčad, zadržavanja postojećeg kadra, prodaje igrača samo u slučaju ogromnih financijskih ponuda...

Komentara 1

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Avatar white socks
white socks
20:20 04.08.2026.

Kačavenda bolji od Zajca a Topić od Lisice, ali njih nije doveo posljednji reprezentativac SFRJ pa ne mogu igrati.

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