UŽIVO Dinamo dominira protiv Žalgirisa, zabili su dva ekspresna pogotka (poluvrijeme, 2:0)

Kraj prvog dijela.
Tri minute nadoknade.
Vinlof opet ubacuje, ali Zajc glavom gađa samo reklamni pano.
Dinamo je udvostručio vodstvo također uz malo sreće i odbijanca nakon udarca McKenne.
Jako važan pogodak za Dinamo, Zajc je pucao s ruba 16 metara, lopta se uz malo sreće od golmana i stative odbila u mrežu.
Stanka za osvježenje.
Dugi napad Dinama završio je udarcem Stojkovića koji je blokiran. Lopta je došetala do Švedkauskasa.
Stojković odlično gađa u donji kut, no golman Žalgirisa dobro brani.
Zajc pokušao petom iz okreta, ali nije bio precizan.
Vinlof dobro ubacuje za Stojkovića koji glavom puca pokraj gola.
Počela je utakmica u Maksimiru.
Dinamo u utakmicu ulazi kao veliki favorit što nisu skrivali ni Sopić, a ni trener Dinama Mario Kovačević. "Nisam bježao od uloge favorita, ali treba to pokazati na terenu. Nije tu Žalgiris bezveze, imaju dobrih igrača, ozbiljna su ekipa i imaju našeg trenera koji nas dobro poznaje. Puno toga se nas pita... - rekao je Kovačević na konferenciji za medije.
Prijenos utakmice dostupan je na kanalu MAX Sport 1, a tekstualni prijenos moći čete pratiti na portalu Večernjeg lista. Uzvrat je na rasporedu za tjedan dana u Litvi
DINAMO: Filipović - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Stojković, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Hoxha
ŽALGIRIS: Švedkauskas - Moutachy, Tolordava, Lekiatas, Konatar - Baldassarra - Kreković, Benchaib, Slivka, Ourega - Oliveira
Prolaskom zahvaljujući pobjedi nad Thunom u drugom pretkolu Lige prvaka Dinamo je osigurao europsku jesen; da izgubi sve utakmice koje su pred njim u kvalifikacijama, igrat će šest utakmica u skupini Konferencijske lige. No, to svakako nije nešto što će zadovoljiti maksimirski klub, to je tek vrabac u ruci, ali plavi ciljaju na puno više, pa i više od goluba na grani.
Naime, plavi ciljaju Ligu prvaka, za to treba već danas u Maksimiru ostvariti dobar rezultat u prvoj utakmici trećeg pretkola protiv litavskog Kauno Žalgirisa.
Prolazak kluba kojem je trener Željko Sopić donio bi još jednu razinu više za plave, imali bi osiguranu Europsku ligu, a to je ipak stepenica više od Konferencijske lige, to su i dvije utakmice više. A i nešto je više novca u igri. Naravno, nemjerljivo je to s Ligom prvaka, već ulazak u play-off elitnoga europskog klupskog nogometnog natjecanja znatno bi napunio blagajnu Dinama, s gotovo 15 milijuna eura, ali sve je to daleko od igranja u ligaškom dijelu natjecanja u Ligi prvaka u kojem plavi mogu zaradi 30 ili više milijuna eura, a to onda otvara puno mogućnosti za Dinamo, od dodatnog investiranja u momčad, zadržavanja postojećeg kadra, prodaje igrača samo u slučaju ogromnih financijskih ponuda...
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