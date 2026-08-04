UŽIVO Dinamo dominira protiv Žalgirisa, zabili su dva ekspresna pogotka (poluvrijeme, 2:0)

'Zar je to džentlmenski?'

Trener Thuna žestoko napao igrače Dinama: Bili su izrazito nekorektni

- Prije crvenog kartona bili su nekorektni. Vratili su nam loptu zbog fair-playa, a zatim odmah krenuli u presing. Nakon toga mi nismo dobro odigrali, ali svejedno... Zar je to džentlmenski? - rekao je trener Thuna.