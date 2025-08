Ako je Milošević i mislio poslati vojsku, odustao je kad je pao Knin

Zašto u kolovozu 1995. Srbija nije pomogla pobunjenim hrvatskim Srbima, a odigrala je ključnu ulogu u stvaranju srpske Krajine, pa je bilo logično i da je pokuša održati svim sredstvima. To je podrazumijevalo i vojnu operaciju, koja se nije dogodila iako je bila isplanirana. Zašto? Da bismo pokušali odgovoriti na to pitanje, moramo se vratiti nekoliko godina u prošlost.



Godine 1989. dio Srba u Hrvatskoj pristao je uz antibirokratsku revoluciju Slobodana Miloševića kojom je promijenjena struktura jugoslavenske federacije. Obrazac djelovanja antibirokratske revolucije pokušao se primijeniti u veljači i srpnju 1989. u Kninu. Premda cilj nije ostvaren, ubrzano je nacionalno podvajanje u socijalističkoj Hrvatskoj, što je u ljeto 1990., uz potporu Srbije i navodno neutralnu zaštitu JNA, dovelo do srpske pobune i u prosincu te godine do proglašenja Srpske autonomne oblasti Krajine u zapadnom dijelu Hrvatske. Cilj SAO Krajine nije bila samostalna srpska državica na teritoriju Hrvatske, već pripajanje Srbiji i stvaranje države koja okuplja sve ili golemu većinu Srba.