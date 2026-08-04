VIDEO Modrić i Džeko ulažu u posao blizu Dubrovnika vrijedan 920 mil. eura, evo kako će izgledati

Dvadesetak kilometara od Neuma, nedaleko Dubrovnika, sprema se početak gradnje jednog od najvećih turističkih projekata na Jadranu, vrijednog oko 920 milijuna eura. Ekipa BiH portala BiznisInfo.ba obišla je lokaciju budućeg luksuznog resorta Tri Sestrice i snimila kako danas izgleda prostor koji će u narednim godinama doživjeti potpunu transformaciju.

Projekt je posljednjih dana ponovo privukao pažnju javnosti nakon što je lokaciju posjetio kapetan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zajedno s investitorom Vicencom Blagaićem.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije već je kupio parcelu u budućem resortu smještenom desetak kilometara od Stona, a njegov potez pogurao je projekt koji bi trebao definirati pojam luksuznog turizma na Jadranu, navode domaći mediji. Video projekta pogledajte OVDJE.

Bageri su na terenu, pristupne ceste se asfaltiraju, a priča o dalekom i neuhvatljivom snu polako poprima opipljive obrise. Modrić je prošle godine zajedno s kumom Mateom Kovačićem posjetio lokaciju, a ubrzo nakon toga je donio odluku. Prema podacima iz zemljišnih knjiga, Modrić je od tvrtke Profectus Eco Vicenca Blagaića kupio parcelu upisanu kao šuma, površine 1527 četvornih metara.