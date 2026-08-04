Dinamov povratnik zasluženo je igrač utakmice, a suigrač mu je odlično iskoristio malu minutažu

Evo kako smo ocijenili igrače Dinama:

Filipović 6 – uglavnom je bio nezaposlen, Kauno Žalgiris mu je jednom zatresao prečku

Valinčić 6.5 – koreknto je odradio svoj posao, u defenzivi ga i nije imao previše, a puno je bio prema naprijed i radio probleme gostima

Dominguez 6 – bez previše posla, uglavnom je dobivao skokove, te sudjelovao u građenju igre

McKenna 7 – za njega vrijedi isto kao i za Domingueza, ali on se upisao u strijelce

Perez-Vinlöf 6.5 – vrlo živ, prodoran, uz to i asistent za drugi pogodak plavih

Mišić 6.5 – uobičajeno dobra partija kapetana koji je držao konce igra Dinama

Zajc 7 – on je otključao obranu Litavaca krasnim udarcem s 20 metara

od 71. Kačavenda 7 – malu minutažu iskoristio je da bi postigao pogodaka za konačnu 5:0 pobjedu

Stojković 7.5 – prvo je asistirao Zajcu, a onda u drugom poluvremenu sa 16 metara pogodio za 4:0

od 86. Vidović – premalo igrao za ocjenu

Lisica 7 – on i Valinčić su se dobro nadopunjavali, a Mateo je i poentirao preciznim udarcem

od 71. Topić – premalo igrao za ocjenu

Beljo 6 – pokušavao je, trudio se i nudio, ali ovo nije bila njegova golgeterska večer

od 86. Prevljak – premalo igrao za ocjenu

Hoxha 6.5 – živahan, radio je probleme svom čuvaru, nerijetko ga probijao

od 61. Oršić 6 – nije baš imao prostora da bi se mogao ozbiljnije probiti po lijevom krilu

Trener Mario Kovačević 6.5 – sad mu je momčad dobro ušla u utakmicu, sve je posložio prema očekivanjima o zasluženo upisao visoku pobjedu