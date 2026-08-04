Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAKO SU IGRALI?

Dinamov povratnik zasluženo je igrač utakmice, a suigrač mu je odlično iskoristio malu minutažu

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
04.08.2026.
u 22:59
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

U prvom susretu 3. pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama su u Zagrebu svladali litvanski Kauno Žalgiris s 5-0 (2-0) i stekli ogromnu prednost pred uzvrat. Pogotke su za Dinamo postigli Miha Zajc (32), Scott McKenna (33), Mateo Lisica (51), Luka Stojković (76) i Lukas Kačavenda (90+4). Uzvrat je za sedam dana u Litvi.

Evo kako smo ocijenili igrače Dinama:

Filipović 6 – uglavnom je bio nezaposlen, Kauno Žalgiris mu je jednom zatresao prečku

Valinčić 6.5 – koreknto je odradio svoj posao, u defenzivi ga i nije imao previše, a puno je bio prema naprijed i radio probleme gostima

Dominguez 6 – bez previše posla, uglavnom je dobivao skokove, te sudjelovao u građenju igre

McKenna 7 – za njega vrijedi isto kao i za Domingueza, ali on se upisao u strijelce

Perez-Vinlöf 6.5 – vrlo živ, prodoran, uz to i asistent za drugi pogodak plavih

Mišić 6.5 – uobičajeno dobra partija kapetana koji je držao konce igra Dinama

Zajc 7 – on je otključao obranu Litavaca krasnim udarcem s 20 metara

od 71. Kačavenda 7 – malu minutažu iskoristio je da bi postigao pogodaka za konačnu 5:0 pobjedu

Stojković 7.5 – prvo je asistirao Zajcu, a onda u drugom poluvremenu sa 16 metara pogodio za 4:0

od 86. Vidović – premalo igrao za ocjenu

Lisica 7 – on i Valinčić su se dobro nadopunjavali, a Mateo je i poentirao preciznim udarcem

od 71. Topić – premalo igrao za ocjenu

Beljo 6 – pokušavao je, trudio se i nudio, ali ovo nije bila njegova golgeterska večer

od 86. Prevljak – premalo igrao za ocjenu

Hoxha 6.5 – živahan, radio je probleme svom čuvaru, nerijetko ga probijao

od 61. Oršić 6 – nije baš imao prostora da bi se mogao ozbiljnije probiti po lijevom krilu

Trener Mario Kovačević 6.5 – sad mu je momčad dobro ušla u utakmicu, sve je posložio prema očekivanjima o zasluženo upisao visoku pobjedu

Torcida sramotno vrijeđala Zlatka Dalića, najuspješnijeg hrvatskog izbornika u povijesti
Ključne riječi
Žalgiris Liga prvaka Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka
Video sadržaj
KOMENTAR

Dinamo je za Žalgiris jednostavno prejak, koliko god ga Sopić poznavao, ne može mu naškoditi

Ulaskom u play-off plavi su riješili i dobar dio financijskih želja, procjenjuje se da će s tima, čak i da ne uđu u Ligu prvaka priskrbiti između 10 i 15 milijuna eura, a budu li uspješniji od Norvežana ta bi zarada mogla preći 30 milijuna eura. Ipak, prije toga treba otputovati u Litvu i završiti posao, no s obzirom na kvalitetu momčadi to ne bi smio biti problem.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!