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KRAJ SAPUNICE

Nevjerojatan preokret: Dončićeva bivša zaručnica objavila velike vijesti, ovo nitko nije očekivao!

Quai 54 Streetball DAY 1 - Paris
Joly Victor/ABACA
VL
Autor
Stjepan Meleš
04.08.2026.
u 23:25
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Prije toga, megazvijezda Los Angeles Lakersa podnijela zahtjev je za odbacivanje slučaja. Dončićevi odvjetnici naveli su kako zahtjev za alimentaciju i odvjetničke troškove nema pravnu osnovu jer je podnesen u Kaliforniji, dok Anamarija Goltes i djeca žive u Sloveniji

Bivša zaručnica Luke Dončića, Anamaria Goltes, odustala je od sudskog postupka kojim je tražila alimentaciju za njihovo dvoje djece. Sudskim dokumentima koje je Goltes dostavila u ponedjeljak, a koje je TMZ dobio na uvid, zatražila je od suca u Los Angelesu da odbaci njezin zahtjev.

- Povlačim svoj zahtjev za uzdržavanje djece s konkretnom namjerom da se ovo pitanje riješi prijateljski i uzajamnim dogovorom koji je u najboljem interesu naše djece - izjavila je. 

Prije toga, megazvijezda Los Angeles Lakersa podnijela zahtjev je za odbacivanje slučaja. Dončićevi odvjetnici naveli su kako zahtjev za alimentaciju i odvjetničke troškove nema pravnu osnovu jer je podnesen u Kaliforniji, dok Anamarija Goltes i djeca žive u Sloveniji.

Isto tako, Dončić je pokušao uvjeriti bivšu zaručnicu da s djecom preseli u Kaliforniju, ali ona uporno odbija te živi Sloveniji, gdje se nalazi od svibnja ove godine.

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Ključne riječi
nba košarka Anamaria Goltes Luka Dončić

Komentara 1

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Avatar Tombstone
Tombstone
00:15 05.08.2026.

Vise voli bosance u sloveniji nego svog srbu...

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