Nevjerojatan preokret: Dončićeva bivša zaručnica objavila velike vijesti, ovo nitko nije očekivao!

Bivša zaručnica Luke Dončića, Anamaria Goltes, odustala je od sudskog postupka kojim je tražila alimentaciju za njihovo dvoje djece. Sudskim dokumentima koje je Goltes dostavila u ponedjeljak, a koje je TMZ dobio na uvid, zatražila je od suca u Los Angelesu da odbaci njezin zahtjev.

- Povlačim svoj zahtjev za uzdržavanje djece s konkretnom namjerom da se ovo pitanje riješi prijateljski i uzajamnim dogovorom koji je u najboljem interesu naše djece - izjavila je.

Prije toga, megazvijezda Los Angeles Lakersa podnijela zahtjev je za odbacivanje slučaja. Dončićevi odvjetnici naveli su kako zahtjev za alimentaciju i odvjetničke troškove nema pravnu osnovu jer je podnesen u Kaliforniji, dok Anamarija Goltes i djeca žive u Sloveniji.

Isto tako, Dončić je pokušao uvjeriti bivšu zaručnicu da s djecom preseli u Kaliforniju, ali ona uporno odbija te živi Sloveniji, gdje se nalazi od svibnja ove godine.