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ZATVORENE I CESTE

VIDEO Dok se mi pržimo, njima pada snijeg: Pogledajte ove prizore

snijeg
Wellington Alive/Screenshot
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
04.08.2026.
u 09:28
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Meteorologinja Katie Lyons iz MetServicea izjavila je da će Auckland biti hladan tijekom noći, ali da se snijeg tamo ne očekuje. Na višim predjelima oko Rotorue mogući su snježni pljuskovi, no sjevernije od toga, sve do Aucklanda, snijeg je malo vjerojatan

Snažan antarktički hladni val zahvatio je Južni otok Novog Zelanda, donoseći snijeg sve do razine mora i niske temperature koje su izazvale zatvaranje cesta, otkazivanje školske nastave i značajne prometne probleme. Snijeg je prekrio Dunedin, pa je policija pozvala stanovnike da izbjegavaju putovanja osim u nužnim slučajevima zbog zaleđenih cesta. MetService je potvrdio da snježne pahulje padaju i u Wellingtonu, a neki izvještaji spominju snijeg i u Taupou. "Počelo je s tučom, a onda je počeo padati snijeg samo 5-10 minuta... ali uživao sam", napisao je jeddan komentator. "Mislio sam da umišljam. Danas je u Porirui definitivno padao snijeg", dodao je drugi.

Meteorologinja Katie Lyons iz MetServicea izjavila je da će Auckland biti hladan tijekom noći, ali da se snijeg tamo ne očekuje. Na višim predjelima oko Rotorue mogući su snježni pljuskovi, no sjevernije od toga, sve do Aucklanda, snijeg je malo vjerojatan. Policija je na društvenim mrežama objavila da je u Dunedinu zaprimila više prijava prometnih nesreća u kojima su vozila skliznula s ceste, no na sreću nitko nije ozlijeđen, piše mindfood.com.

Lokalni mediji javljaju da su skijaši i snowboarderi iskoristili priliku i spustili se Baldwin Streetom u Dunedinu, ulicom koja se smatra najstrmijom stambenom ulicom na svijetu. Dalje na sjeveru snijeg je bio vidljiv čak i na pijesku plaže New Brighton u Christchurchu. Snijeg u Dunedinu, osobito na razini mora, nije česta pojava, iako prigradska brda povremeno dobiju snježni pokrivač tijekom jačih hladnih valova.

MetService najavljuje da će hladni val potrajati još najmanje dva dana, s mogućim snijegom ili susnježicom sve do razine mora. Četvrtak ujutro mogao bi donijeti najniže temperature ove godine na mnogim dijelovima zemlje.
Ključne riječi
vrijeme Novi Zeland snijeg

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BIVŠI DOPISNIK VEČERNJEG LISTA

Shefki Ukaj u devedesetima je bio glas Kosova u hrvatskim medijima: Preživio je premlaćivanje, prijetnje smrću i progon

Prijavio se u Večernji list, te je 1973. primljen kao unutarnji suradnik. Počeci su, kao i sve drugo, bili jednostavni i laki. Još tijekom prakse dobio je zadatak otputovati na Kosovo i pripremiti reportažu o tamošnjim zbivanjima. Tako se u toj ranoj fazi, 1974. godine, vratio u domovinu kao novinar, intervjuirajući građane, profesore i akademike, što je bio jedan od njegovih prvih posebnih novinarskih zadataka

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