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TRENER DINAMA

Kovačević: Nisam dozvolio da jedan igrač ode na posudbu ove sezone i sretan sam zbog njega

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
04.08.2026.
u 22:28
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U prvom susretu 3. pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama su u Zagrebu svladali litvanski Kauno Žalgiris s 5-0 (2-0) i stekli ogromnu prednost pred uzvrat

U prvom susretu 3. pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama su u Zagrebu svladali litvanski Kauno Žalgiris s 5-0 (2-0) i stekli ogromnu prednost pred uzvrat. Pogotke su za Dinamo postigli Miha Zajc (32), Scott McKenna (33), Mateo Lisica (51), Luka Stojković (76)  i Lukas Kačavenda (90+4). 

Uzvrat je za sedam dana u Litvi. 

Dinamo je praktički osigurao playoff rundu Lige prvaka već u Zagrebu, a slabašni Kauno, kojeg vodi Željko Sopić, a za kojeg nastupaju četiri hrvatska igrača, se pokazao višestruko slabijim protivnikom negoli je to bio u prošlom kolu Thun. Zagrebački sastav se tako i prije uzvrata može pripremati za odlučan dvoboj s norveškim Vikingom. 

- Čestitke mojim igračima. Nametnuli smo se od prve minute. NIje bilo lako. Stajali su na početku u plitkom bloku. Ali nismo im dozvolili nijedan udarac iz 16 metara, bilo nam je puno lakše. Golovi su dolazili sami od sebe nakon što smo zabili prvi. Ne bježim od uloge favorita, Thun je bio jači protivnik. Idemo gore pobijediti u uzvratu. Ne možemo igrati protiv Rijeke jer igramo Europu u različitom terminu. Moramo biti sportaši do kraja. Tražit ćemo pobjedu u uzvratu. Malo ćemo već početi skautirati Viking. Imamo sedam dana mira. Prošle godine mi je bilo žao kad je Kačavenda otišao na posudbu. Nisam dozvolio da ode ove sezone. Sretan sam zbog njega, imao je puno ozljeda. Želim mu da ih ima što manje u budućnosti - rekao je trener Dinama Mario Kovačević.

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Liga prvaka mario kovačević Dinamo

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Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka
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KOMENTAR

Dinamo je za Žalgiris jednostavno prejak, koliko god ga Sopić poznavao, ne može mu naškoditi

Ulaskom u play-off plavi su riješili i dobar dio financijskih želja, procjenjuje se da će s tima, čak i da ne uđu u Ligu prvaka priskrbiti između 10 i 15 milijuna eura, a budu li uspješniji od Norvežana ta bi zarada mogla preći 30 milijuna eura. Ipak, prije toga treba otputovati u Litvu i završiti posao, no s obzirom na kvalitetu momčadi to ne bi smio biti problem.

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