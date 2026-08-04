FOTO Upravo su objavljene nove prognostičke karte i nije dobro: Na udaru i Hrvatska

Snažna toplinska kupola širi se ovih dana prema istoku Europe i zahvaća Balkan, donoseći dugotrajan val ekstremnih vrućina s dnevnim temperaturama koje će na mnogim mjestima prelaziti 40 stupnjeva. Visoki tlačni sustav, potpomognut tzv. Omega blokom, zadržava izuzetno toplu i suhu zračnu masu koja stiže iz sjeverne Afrike, stvarajući uvjete za jedan od najizraženijih toplinskih valova ovog ljeta. Najviše temperature očekuju se u nizinama sjeverne Italije i Panonskoj nizini, gdje meteorolozi predviđaju vrijednosti između 40 i čak 43 stupnja. Suhi kontinentalni vjetrovi dodatno smanjuju vlažnost tla i ubrzavaju isušivanje, dok noću gotovo da nema olakšanja, temperature u većim gradovima ostaju između 22 i 26 stupnjeva, stvarajući tzv. tropske noći.

Takvi sustavi mogu trajati danima ili tjednima i često donose rekordne temperature. U ovom slučaju radi se o dugotrajnom događaju koji traje još od sredine srpnja, a sada se njegova jezgra postupno pomiče prema istoku. U utorak su najviše temperature zabilježene u Njemačkoj, Češkoj, istočnoj Austriji, Mađarskoj i dijelu Slovačke. Već u srijedu jezgra najtoplijeg zraka pomiče se dalje prema istoku, pa se vrućina širi na Hrvatsku, Srbiju i Rumunjsku. U istočnoj Hrvatskoj i sjevernoj Srbiji temperature bi mogle dosegnuti 42 stupnja. Četvrtak se najavljuje kao najtopliji dan za sjeverni Balkan i istočnu Europu, s mogućim vrhuncem oko 43 stupnja u srcu Panonske nizine. Vrućina se nastavlja i u petak, šireći se dalje prema jugozapadu Balkana, uključujući Bugarsku i Grčku, te prema zapadnoj Rusiji, piše Severe Weather Europe.

Dugotrajna izloženost ovako visokim temperaturama posebno je opasna za starije osobe, djecu, kronične bolesnike te sve koji rade na otvorenom. Nedostatak noćnog hlađenja dodatno povećava rizik od toplinskog udara, dehidracije te srčanih i dišnih tegoba. Istovremeno se produbljuje poljoprivredna suša, a suhi i vrući uvjeti značajno povećavaju opasnost od šumskih požara na jugu Europe i zapadnom Balkanu. Meteorološki modeli ukazuju da bi se nakon ovog tjedna mogao formirati novi snažan greben visokog tlaka koji bi početkom idućeg tjedna mogao donijeti novi toplinski val prema jugozapadnoj, zapadnoj i središnjoj Europi. Točan položaj još nije potpuno jasan, no trendovi ukazuju na nastavak nestabilnog i vrućeg razdoblja sredinom kolovoza.

Kako je objasnio DHMZ toplinska kupola nastaje kada se anticiklona, unutar koje se prizemno nalazi vruć zrak, dugotrajno zadržava nad određenim područjem. Istovremeno je u visini prisutan tzv. Omega blocking odnosno termobarički greben (greben u polju geopotencijalne visine i u polju temperature) koji se oblikuje u grčko slovo Ω (omega) i karakterizira ga dugotrajnost. Unutar toplinske kupole visoki tlak pritišće (spušta) topli zrak prema tlu, pritom se on još dodatno zagrijava što onemogućava nastajanje oblaka te posljedično i oborine. Glavno obilježje vremena u toplinskoj kupoli je vedrina te mnogo sunčanih sati što rezultira daljnjim zagrijavanjem pa iznad određenog područja temperatura raste (Slika 1.). Važno je naglasiti da nije svaki toplinski val uzrokovan toplinskom kupolom. Toplinski val uzrokovan toplinskom kupolom obično traje tjednima, izraženiji je i za njega su karakteristične vrlo visoke, često i ekstremne vrijednosti temperature.