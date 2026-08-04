Sopić: Navijač sam Dinama i nisam nervozan, oni su za Ligu prvaka, a mi za Konferencijsku

U prvom susretu 3. pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama su u Zagrebu svladali litvanski Kauno Žalgiris s 5-0 (2-0) i stekli ogromnu prednost pred uzvrat. Pogotke su za Dinamo postigli Miha Zajc (32), Scott McKenna (33), Mateo Lisica (51), Luka Stojković (76) i Lukas Kačavenda (90+4). Uzvrat je za sedam dana u Litvi.

Dinamo je praktički osigurao playoff rundu Lige prvaka već u Zagrebu, a slabašni Kauno, kojeg vodi Željko Sopić, a za kojeg nastupaju četiri hrvatska igrača, se pokazao višestruko slabijim protivnikom negoli je to bio u prošlom kolu Thun. Zagrebački sastav se tako i prije uzvrata može pripremati za odlučan dvoboj s norveškim Vikingom.

- Navijač sam Dinama i nisam nervozan. Svjestan sam svoje ekipe. Isto bi bilo da smo igrali protiv Lech Poznana ili Crvene zvezde. Lakše će nam biti u Konferencijskoj ligi. Kad igramo pred 10-12 tisuća navijača, radimo neke velike greške. Nema toliko navijača u Litvi. Dinamo je za Ligu prvaka, a mi smo za Konferencijsku ligu - rekao je trener Žalgirisa, Željko Sopić.

- Čestitam Dinamu na pobjedi, potpuno zasluženo. Stisnuli smo Dinamovim igračima ruku. Kvaliteta se plaća, kvaliteta košta, nije nam momčad izbalansirana, ali čestitam svojim dečkima. Sad bih ja trebao reći da ćemo mi nešto pokušati u uzvratnoj utakmici, ali realan sam čovjek. Koncentrirat ćemo se na prvenstvo. Moramo ulaziti u te utakmice maksimalno - zaključio je.