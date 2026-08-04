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TRENER ŽALGIRISA

Sopić: Navijač sam Dinama i nisam nervozan, oni su za Ligu prvaka, a mi za Konferencijsku

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
04.08.2026.
u 22:21
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Dinamo je praktički osigurao playoff rundu Lige prvaka već u Zagrebu, a slabašni Kauno, kojeg vodi Željko Sopić, a za kojeg nastupaju četiri hrvatska igrača, se pokazao višestruko slabijim protivnikom negoli je to bio u prošlom kolu Thun

U prvom susretu 3. pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama su u Zagrebu svladali litvanski Kauno Žalgiris s 5-0 (2-0) i stekli ogromnu prednost pred uzvrat.  Pogotke su za Dinamo postigli Miha Zajc (32), Scott McKenna (33), Mateo Lisica (51), Luka Stojković (76)  i Lukas Kačavenda (90+4).  Uzvrat je za sedam dana u Litvi. 

Dinamo je praktički osigurao playoff rundu Lige prvaka već u Zagrebu, a slabašni Kauno, kojeg vodi Željko Sopić, a za kojeg nastupaju četiri hrvatska igrača, se pokazao višestruko slabijim protivnikom negoli je to bio u prošlom kolu Thun. Zagrebački sastav se tako i prije uzvrata može pripremati za odlučan dvoboj s norveškim Vikingom. 

- Navijač sam Dinama i nisam nervozan. Svjestan sam svoje ekipe. Isto bi bilo da smo igrali protiv Lech Poznana ili Crvene zvezde. Lakše će nam biti u Konferencijskoj ligi. Kad igramo pred 10-12 tisuća navijača, radimo neke velike greške. Nema toliko navijača u Litvi. Dinamo je za Ligu prvaka, a mi smo za Konferencijsku ligu - rekao je trener Žalgirisa, Željko Sopić.

- Čestitam Dinamu na pobjedi, potpuno zasluženo. Stisnuli smo Dinamovim igračima ruku. Kvaliteta se plaća, kvaliteta košta, nije nam momčad izbalansirana, ali čestitam svojim dečkima. Sad bih ja trebao reći da ćemo mi nešto pokušati u uzvratnoj utakmici, ali realan sam čovjek. Koncentrirat ćemo se na prvenstvo. Moramo ulaziti u te utakmice maksimalno - zaključio je. 

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Ključne riječi
Željko Sopić Liga prvaka Dinamo

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Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka
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KOMENTAR

Dinamo je za Žalgiris jednostavno prejak, koliko god ga Sopić poznavao, ne može mu naškoditi

Ulaskom u play-off plavi su riješili i dobar dio financijskih želja, procjenjuje se da će s tima, čak i da ne uđu u Ligu prvaka priskrbiti između 10 i 15 milijuna eura, a budu li uspješniji od Norvežana ta bi zarada mogla preći 30 milijuna eura. Ipak, prije toga treba otputovati u Litvu i završiti posao, no s obzirom na kvalitetu momčadi to ne bi smio biti problem.

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