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FOOTBALL MEETS DATA

Hrvatska prolazi dalje s jednom pobjedom? Izašle su najnovije kalkulacije i sjajne vijesti

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Stjepan Meleš
19.06.2026.
u 13:10

Prema matematičkom izračunu Football Meets Data, reprezentacija koja skupinu završi s četiri boda i gol-razlikom 0 ima 99,99 posto izgleda za prolazak dalje. Četiri boda uz gol-razliku -1 donose 99,8 posto, a četiri boda uz gol-razliku -2 donose 99,2 posto izgleda za prolazak dalje

Hrvatska je svjetsko prvenstvo otvorila porazom od Engleske 4:2, ali taj rezultat nikako ne mora biti presudan za sudbinu vatrenih u skupini što se tiče prolaska dalje. Prema projekciji poznate stranice Football Meets Data, reprezentacije koje u skupini osvoje četiri boda uz gol-razliku -2 imaju čak 99,2 posto izgleda završiti među osam najboljih trećeplasiranih momčadi, a prolazit će i one momčadi s tri boda te solidnom gol-razlikom.

To je za Hrvatsku vrlo važan podatak jer su nakon poraza od Engleske na gol-razlici -2. Dakle, ukoliko Hrvatska u preostale dvije utakmice osvoji tri boda, odnosno upiše jedno slavlje, vrlo je izgledno da bi  s trećeg mjesta mogla proći u nokaut-fazu svjetske smotre, što su sjajne vijesti. 

Prema matematičkom izračunu Football Meets Data, reprezentacija koja skupinu završi s četiri boda i gol-razlikom 0 ima 99,99 posto izgleda za prolazak dalje. Četiri boda uz gol-razliku -1 donose 99,8 posto, a četiri boda uz gol-razliku -2 donose 99,2 posto izgleda za prolazak dalje.

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SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
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Upravo je to scenarij koji interesira Hrvatsku jer vatreni su nakon 4:2 protiv Engleske na -2, pa bi jedna pobjeda i remi u sljedeće dvije utakmice dovela do četiri boda odnosno sigurnog prolaska u nokaut fazu SP-a. 

Trening hrvatske reprezentacije
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026.

Komentara 8

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OT
otrovnijezik
13:17 19.06.2026.

Ja bih prvo dvije pobjede a onda neka se kalkulira.

Avatar Scuderia
Scuderia
13:31 19.06.2026.

Ekipe koje samo kalkuliraju ne zaslužuju ništa. Mi moramo težiti pripremi repke za pobjeđivanje Francuske, Njemačke, Engleske i Španjolske, a ne računati što će se dogoditi ako izgubimo od Paname.

Avatar majkuvam
majkuvam
13:28 19.06.2026.

Bezveze kalkulacije. Ako ne mogu pobijediti Panamu, najbolje je da idu kući.

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