Hrvatska prolazi dalje s jednom pobjedom? Izašle su najnovije kalkulacije i sjajne vijesti

Hrvatska je svjetsko prvenstvo otvorila porazom od Engleske 4:2, ali taj rezultat nikako ne mora biti presudan za sudbinu vatrenih u skupini što se tiče prolaska dalje. Prema projekciji poznate stranice Football Meets Data, reprezentacije koje u skupini osvoje četiri boda uz gol-razliku -2 imaju čak 99,2 posto izgleda završiti među osam najboljih trećeplasiranih momčadi, a prolazit će i one momčadi s tri boda te solidnom gol-razlikom.
To je za Hrvatsku vrlo važan podatak jer su nakon poraza od Engleske na gol-razlici -2. Dakle, ukoliko Hrvatska u preostale dvije utakmice osvoji tri boda, odnosno upiše jedno slavlje, vrlo je izgledno da bi s trećeg mjesta mogla proći u nokaut-fazu svjetske smotre, što su sjajne vijesti.
Prema matematičkom izračunu Football Meets Data, reprezentacija koja skupinu završi s četiri boda i gol-razlikom 0 ima 99,99 posto izgleda za prolazak dalje. Četiri boda uz gol-razliku -1 donose 99,8 posto, a četiri boda uz gol-razliku -2 donose 99,2 posto izgleda za prolazak dalje.
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Upravo je to scenarij koji interesira Hrvatsku jer vatreni su nakon 4:2 protiv Engleske na -2, pa bi jedna pobjeda i remi u sljedeće dvije utakmice dovela do četiri boda odnosno sigurnog prolaska u nokaut fazu SP-a.
🚥 The needle on what will be needed to qualify as one of the 8 best thirds has not moved too much since the start of the tournament.— Football Meets Data (@fmeetsdata) June 19, 2026
3⃣ pts and a goal difference in low negatives is still expected to be enough.
👉 Team-specific probabilities and scenarios for 3rd place… pic.twitter.com/1XtsG0Hq7n
Trening hrvatske reprezentacije
Ja bih prvo dvije pobjede a onda neka se kalkulira.