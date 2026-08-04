Liječnica iz Austrije stala u obranu hrvatske medicine: 'Jedna naša sestra kao njihov doktor'

Jedna Hrvatica rođena i odrasla u Skandinaviji izazvala je veliku raspravu na Redditu nakon što je priznala da, unatoč tome što je primljena na studij medicine u zemlji u kojoj živi, ozbiljno razmišlja o tome da fakultet upiše u Hrvatskoj. Kako je napisala, roditelji smatraju da bi takva odluka bila velika pogreška. Oboje su završili fakultete u Zagrebu prije nego što su odselili u Skandinaviju i uvjereni su da su ondje sveučilišta kvalitetnija te da ne bi trebala propustiti priliku koju je dobila.

'Svaki put kad bi to spomenula roditeljima, rekli bi da sam luda jer sam upala na medicinu ovdje gdje živim i da su fakulteti u Skandinaviji puno kvalitetniji. Iako znam da su vjerojatno u pravu, voljela bih provesti neko dulje razdoblje života u Hrvatskoj. Klima ovdje mi ne odgovara jer je često hladno i tmurno. Jesam li luda ili me možete razumjeti?', napisala je.

Objava je ubrzo privukla velik broj komentara. Najviše korisnika savjetovalo joj je da ostane na studiju u Skandinaviji, a želju za životom u Hrvatskoj ispuni kroz studentsku razmjenu. 'Upiši u Skandinaviji i onda dođi na Erasmus jednu godinu u Hrvatsku', bio je komentar koji je prikupio najviše podrške.

Mnogi su upozorili da život u Hrvatskoj izgleda drukčije od ljetovanja koje ovdje provodi svake godine. 'Ljudi koji žive vani i odrasli su vani imaju iskrivljenu sliku Hrvatske', napisao je jedan korisnik. Drugi su bili znatno oštriji te su upozoravali na probleme s kojima se studenti susreću tijekom studiranja. 'Gubiš energiju, zdravlje, živce i imaš samo probleme jer je profesor loše volje. Hrvatska sveučilišta nisu bez razloga rangirana na dnu svijeta', poručio je jedan od komentatora.

Ipak, rasprava nije bila potpuno jednostrana. Javila se i liječnica koja je završila Medicinski fakultet u Zagrebu, a danas radi u Austriji. Njezin komentar izazvao je velik interes jer je ponudila potpuno drukčiju perspektivu. 'Naši doktori su za austrijske izmislili svijet. Usuđujem se reći da je jedna naša sestra kao jedan njihov doktor. Mogu reći da je medicinski faks u Zagrebu po mom mišljenju odličan', napisala je.

Njezin komentar potaknuo je i druge korisnike da istaknu kako hrvatski liječnici i medicinske sestre već godinama uspješno rade u brojnim europskim državama te da kvaliteta studija medicine u Hrvatskoj ne bi trebala biti podcijenjena. Iako skandinavska sveučilišta redovito zauzimaju više pozicije na svjetskim ljestvicama, diplome hrvatskih medicinskih fakulteta priznate su u svim državama Europske unije, što liječnicima omogućuje rad i nastavak karijere diljem Europe.

Na kraju, rasprava nije ponudila jednoznačan odgovor. Dok je većina korisnika autorici savjetovala da ostane u Skandinaviji i iskoristi priliku koju je dobila, mnogi su istaknuli da hrvatska medicina i zdravstveni djelatnici uživaju velik ugled u inozemstvu. Pokazalo se kako odluka nije samo pitanje kvalitete fakulteta, nego i osobnih prioriteta, načina života i osjećaja pripadnosti.

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