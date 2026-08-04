Apelirao na stanovnike Knežije: 'Budite oprezni, prišao joj je s leđa na stanici pa onda...'

Pri izlasku iz tramvaja broj 5 na stanici Knežija, mlađi muškarac jutros oko 8 sati prišao je jednoj ženi s leđa te joj otkinuo zlatnu ogrlicu, objava je to koja je osvanula u grupi koja okuplja stanovnike Knežije kako bi ih se pozvalo da budu oprezni. "Potom je preskočio zidić i otrčao prema Sparu i iza ugla zgrade nestao. Očito krimos operira na našem području", napisao je pozanink oštećene žene.

"To mu nije prvi put na Knežiji. I moju susjedu je pitao za Lidl i otkinuo prilično jak lančić", "I mojoj mami je kod Spara isto ukrao lančić", nizali su se komentari Zagrepčana sa sličnim iskustvima. Netko je napisao kako uz, naravno, prijavu policiji, u torbi uvijek treba imati suzavac. "Dok vi izvadite suzavac on je već iza nebodera na Srednjacima", dodaje jedan komentator.