Đokovićev djed: Ja sam Hrvat! Srbin nikada nisam bio. Moja kći jednu stvar nije mogla razumjeti...

Novak Đoković, teniski genijalac. To se može slobodno reći nakon osvojenog olimpijskog zlata, prvog u velebnoj karijeri 37-godišnjeg majstora. Što je stariji, reći će mnogi, to je bolji. Na njega, razvidno je to, ne utječe previše ni nedavni raskid suradnje s dugogodišnjim trenerom Goranom Ivaniševićem. U centru pozornosti regionalnih medija i javnosti uz Novaka je redovito i njegova obitelj, supruga Jelena s djecom, njegovi roditelji i braća. Također, hrvatskoj javnosti često je vrlo zanimljivija njegova majka Dijana koja porijeklom dolazi iz okolice Vinkovaca. Dijanin otac, Zdenko Žagar, Hrvat je iz Vinkovaca, a trenutačno živi u beogradskom kvartu Čukarica.

– Novak je genij, izvanredna osoba i najbolji igrač u povijesti tenisa. Ali nije bilo lako, to vam mogu reći. Kad se sjetim svega što se za to vrijeme dogodilo... Prvo je došla pandemija korone, pa diskvalifikacija na US Openu kada je Novak lopticom udario linijskog suca, a zatim deportacija iz Australije. Bilo je puno teških trenutaka – izjavio je jednom Goran Ivanišević, Novakov bivši trener.

– Ja sam po nacionalnosti Hrvat i rođen sam u Vinkovcima. Moja bivša supruga, Novakova baka, također je rođena u istom mjestu. Tamo smo se našli i upoznali. Bili smo oficiri koji su došli na službu. Ja sam došao u Beograd, ona je još pohađala školu, pa smo se poslije vjenčali kada mi se pridružila. Tako se rodila Dijana, pa Sanda. Uvijek sam govorio da sam Jugoslaven ili Hrvat, Srbin nikad nisam bio. Dijana je rođena u Beogradu i tu je odrasla – ispričao je Zdenko jednom prilikom za srpski portal Nova S.

Ispričao je tada i da se od Dijane malo udaljio jer ga je krivila za razvod s njezinom majkom.

– Dijana je mene krivila za razvod i to mi ne može oprostiti. Ja smatram da je za razvod uvijek potrebno dvoje. Koliko je muškarac kriv, toliko je i žena kriva. Međutim, moja kći to nije mogla razumjeti i totalno se udaljila od mene – ispričao je tada Dijanin otac koji se kasnije još jednom oženio, no druga supruga mu je preminula.