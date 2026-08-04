FOTO Gotovo 30 tisuća ljudi u transu: Pogledajte atmosferu na Thompsonovom koncertu
Marko Perković Thompson koncert na šibenskom Šubićevcu započeo je pjesmom 'Bojna Čavoglave', pred gotovo 30 tisuća okupljenih. Već s prvim taktovima publika je zapjevala uglas, a stadion je ispunila snažna atmosfera prožeta emocijama i domoljubnim nabojem, javlja Šibenik.in.
Nakon uvodne pjesme uslijedila je 'Anica, kninska kraljica', dok su tijekom večeri na programu i brojne druge Thompsonove pjesme. Prije nastavka koncerta Thompson se obratio okupljenima, posebno pozdravivši hrvatske branitelje. 'Koncert započinjemo pjesmama koje su nas pratile u ratu. Pozdrav svim braniteljima. Znamo što je Šibenik značio u Domovinskom ratu, a poseban pozdrav upućujem 142. drniškoj brigadi',rekao je.
Posebno je istaknuo i prisutnost mlađih generacija. 'Večeras su ovdje i naše kćeri, sinovi i mladi. Zajedno stoje oni koji su stvarali Hrvatsku i oni koji će je čuvati u budućnosti. Ovo je večer slavlja, zato nastavljamo s pjesmom 'Bog i Hrvati', poručio je Thompson.