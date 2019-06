Doumbe i Meksen brane titule na domaćem terenu!

GLORY 66 PARIS 22. lipnja donosi dvije napete borbe za titulu u glavnom dijelu eventa pa tako gledamo francuske prvake u obranama titula na domaćem terenu. Cedric Doumbé svoj će pojas staviti na ulog u meču s Alimom Nabiyevim dok co-main event donosi okršaj za titulu između Anisse Meksen i opasne Šveđanke Sofije Olofsson.

GLORY 66 PARIS ne propustite u izravnom prijenosu u subotu 22. lipnja od 21 sat samo na Fight Channel PPV-u.

Doumbé u novoj obrani titule

Najveća svjetska kick-boksing promocija vraća se u Paris, a eventom dominiraju domaći borci što podrazumijeva i dvije obrane titule francuskih prvaka.

Prvak velter divizije Cedric ‘The Best’ Doumbé (72-6-1, 42 KO’s), inače domaći Parižanin, pred svojom će publikom braniti pojas i boje francuskog ‘trikolora’ od prvorangiranog izazivača Alima ‘The Professora’ Nabiyeva (51-7, 21 KO’s).

Dvostruki velter prvak Doumbé prvi je put zavladao divizijom kad je porazio Niekyja ‘The Naturala’ Holzkena na Gloryju 36. Titulu je branio dvaput prije negoli ju je izgubio kontroverznom odlukom na Gloryju 44. Pojas je ponovno osvojio na Gloryju 54 u Strasbourgu prošlog ožujka što je i početak njegove druge vladavine na tronu velter divizije.

U periodu između titula, Doumbé je doživio samo jedan poraz i to podijeljenom odlukom na Gloryju 51 u ožujku prošle godine. I to upravo od Alima Nabiyeva! Ovaj borac iz glavnog grada Azerbejdžana može se pohvaliti trima pobjedama nad vladajućim i bivšim prvacima u svojih 5-1 u Gloryjevom ringu.

Nabiyev nije uspio osvojio titulu kad je zato imao priliku na Gloryju 54 pa mu je ovo druga šansa da postaje vlasnik pojasa, dok je Doumbéu ovo sjajna prilika da potvrdi svoju dominaciju pred domaćim navijačima.

Najdominantnija kick-boksačica današnjice u obrani titule

Anissa Meksen (98-4, 31 KO’s) je trenutno najdominantnija kick-boksačica i ujedno i super bantam prvakinja, a titulu brani od djevojke koja je na Gloryju 65 u Utrechtu svoj proboj ljestvicom osigurala pobjedom. To je Sofia ‘The Wolf’ Olofsson (49-8-0, 21 KO) iz Švedske koja je izdominirala Cristi Brereton i tako si osigurala napad na titulu.

Prvakinja Meksen je u Glory stigla u srpnju 2017. s 32 pobjede u razimeu i niti jednim porazom. Prvakinja je postala u prosincu 2017. Kad je pojas uzela Amerikanki Tiffany vas Soest.

Osim dvije obrane titule, Glory 66 donosi još jedan okršaj u velteru i to između Marokanca Hamiche i Adama Hadfielda te meč u poluteškoj kategoriji između Luisa Tavaresa i Felipea Michelettija.

GLORY 66 PARIS

Cedric Doumbé vs. Alim Nabiyev

Anissa Meksen vs. Sofia Olofsson

Hamicha vs. Adam Hadfield

Luis Tavares vs. Felipe Micheletti