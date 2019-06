Borba za mjesto u finalu velter grand prixa i sudar legendi!

Ovog vikenda čeka nas prava poslastica iz Bellatora! Bellator 222 održava se u Madison Square Gardenu i donosi preostalo polufinale velter turnira, borbu dvije ikone, kao i revanš Bellatorovih i Rizinovih prvaka. No, to nije sve, Bellator još nikad na svoj program nije stavio toliko borbi koje svakako vrijedi pogledati.

Bellator 222 pogledajte u izravnom prijenosu 15. lipnja, u noći s petka na subotu, od 4 sata poslije ponoći samo na Fight Channel PPV-u!

Rory McDonald i Neiman Gracie za titulu u polufilanoj borbi Grand Prixa velter divizije

Douglas Lima je pobjedom nad Michaelom Pageom osigurao svoje mjestu u finalu turnira velter kategorije i sad čeka svog protivnika. To će biti pobjednik borbe Rorya MacDonalda i Neimana Graciea koja ujedno i predvodi Bellator 222 priredbu.

Rory MacDonald (20-5) će u ovoj borbi morati odraditi bolji nastup nego u prvom krugu. Protiv Jona Fitcha presuđeno je neodlučeno, iako su mnogi smatrali kako je to bila navučena odluka i da Rory nije zaslužio prolaz. No zaslužio ga je na račun toga što je prvak i neodlučenim ishodom pojas ostaje njegov. Ovog će mu puta na suprotnoj strani stajati Neiman Gracie (9-0), neporaženi član najpoznatije borilačke obitelji, koji je u prvom krugu savladao jednog od najodlikovanijih NCAA hrvača Eda Rutha.

Sudar MMA ikona

Co-main event pravi je sudar MMA ikona, budući da će se u poluteškoj kategoriji boriti Chael Sonnen i Lyoto Machida.

Sonnen (30-16-1) se ovom borbom vraća u polutešku diviziju nakon što je skupio 1-1 u teškoj kad je porazio Quintona Jacksona, ali i izgubio od legendarnog Fedora Emelianenka u Bellatorovom Grand Prixu. U zadnjem nastupu u poluteškoj je porazio dugogodišnjeg rivala Wanderleija Silvu.

Machida (25-8) će u kavez ući s tri pobjede iza sebe, uključujući i dva slavlja u UFC-ovom oktogonu protiv Eryka Andersa i Vitora Belforta koje je pobijedio prije negoli se priključio Bellatorovom ‘rosteru’ gdje je bio bolji od Rafaela Carvalha u svom debi nastupu.

“The Dragon” je pobijedio sadašnje Bellatorove prvake kao što su prvak srednje divizije Gegard Mousasi te kralja dvije divizije Ryana Badera. Ova zvijezda iz Brazila se nije borila u poluteškoj diviziji od poraza na odluku od Phila Davisa u kolovozu 2013.

Prije ove dvije borbe gledamo Bellatorovog i Rizinovog prvaka bantam kategorije. Darion Caldwell i Kyoji Horiguchi već su se borili posljednjeg dana prošle godine na Rizinu. Caldwell je prve dvije runde bio bolji, no pogriješio je početkom treće i završio u giljotini japanskog borca. Sad će mu se pokušati osvetiti na svom domaćem terenu.

Glavni program otvara i duel bivšeg prvaka bantam kategorije, Eduarda Dantasa i Juana Archulete te druga MMA borba Dillona Danisa, ovog puta protiv nešto nepoznatijeg Maxa Humphreyja.

Bellator 222

Rory MacDonald (c) vs. Neiman Gracie

Lyoto Machida vs. Chael Sonnen

Darrion Caldwell (c) vs. Kyoji Horiguchi

Dillon Danis vs. Max Humphrey

Eduardo Dantas vs. Juan Archuleta