Došao u Zagreb, osvojio 40 tisuća dolara pa poručio: Doista volim biti ovdje

Najbolji šahist današnjice Magnus Carlsen osvojio je zagrebački Grand Chess Tour, no posljednju je partiju izgubio. A 31–godišnjeg Norvežanina pobijedio je najbolji hrvatski šahist Ivan Šarić koji nam je “otkrio tajnu” dominacije dugogodišnjeg svjetskog prvaka.

– Magnus je jako talentiran i ima sve sportske i šahovske kvalitete. Nema manu u igri kao drugi i k tome je izuzetno borben i vrlo natjecateljski nastrojen. Jako malo griješi i rekao bih da je dosta bolji od ostalih nego što to rejting ili ova bodovna razlika na ovom turniru pokazuju. Ta je razlika puno veća.

Nogomet, košarka, padel...

Tako o donedavnom svjetskom prvaku, koji se tog naslova dobrovoljno odrekao, zbori bivši europski prvak. A što o sebi kaže sam Magnus Carlsen, imali smo prilike provjeriti u kratkom razgovoru nakon njegove turnirske pobjede, netom nakon što je preuzeo svoju vrećicu s uspomenama na Hrvatsku. Organizatori su svakom od igrača poklonili veliku Bajaderu, kravatu brenda Croata i brošuru o povijesti kravate na jeziku zemlje iz koje dolazi. Simpatična je to uspomena, no još bolje se pamti turnirska pobjeda koju je osigurao dva kola prije kraja dvokružnog blitz dijela turnira.

– Igrao sam vrlo dobro samo treći i četvrti dan, posljednji dan rapida i prvi dan blitza, i ispalo je dovoljno. Ostale moje izvedbe nisu bile tako sjajne, no ukupno sam vrlo sretan što sam tu gdje jesam jer turnirske su pobjede uvijek dobrodošle.

Nije tu, zacijelo, mislio isključivo na “prize money” od 40 tisuća dolara, nego i na cijeli ugođaj oko ovog turnira.

– Volim biti ovdje, vidim da je puno fanova koji poznaju šah. Zagrebački turnir prekrasno je mjesto. Doista volim biti ovdje.

A u očima poklonika ove drevne misaone igre stare 1500 godina Carlsen je bio najtraženija osoba za potpis ili zajedničku fotografiju. I bio je spreman udovoljiti im.

– Ne znam jesam li ih učinio sretnim, ali sretan sam što sam udovoljio njihovim željama.

I ovom Večernjakovu novinaru bilo je zanimljivo gledati tri dana rapid šaha (25 minuta partija plus 10 sekundi za svaki potez), a posebno dva dana blitz šaha uz pravilo od pet minuta za partiju i bonus od tri sekunde za svaki potez. Što je za šahista više iscrpljujuće? Rapid ili blitz?

– Blitz je više iscrpljujući. Više je tenzija. Teži je za nervni sustav. Blitz je uvijek težak.

U puno partija Magnus je dolazio u škripac s vremenom, protivnici bi imali vremensku prednost, no ipak je pobjeđivao.

– To je trend u mom šahu nekoliko posljednjih godina. Ne mogu više igrati tako brzo, moram misliti i onda upadam u problem s vremenom.

No i unatoč tome pobjeđuje.

– Nekad pobijedim, ponekad radim pogreške. No to je dio igre, dio onoga što blitz čini atraktivnim.

U posljednjem kolu blitz turnira, kada je već bio ukupni pobjednik, izgubio je od desetoplasiranog Ivana Šarića.

– Bio sam prilično umoran cijeli dan i moja razina nije bila dobra koliko je trebala biti. Šteta, no osvojio sam turnir pa mi ta dva poraza na kraju ne smetaju puno.

Nakon turnira odlučio je u Hrvatskoj ostati još tri dana, sve do polaska za Indiju gdje će nastupiti na Šahovskoj Olimpijadi.

– Ostat ću u Hrvatskoj sve do polaska za Chennai. Ne znam što ću raditi, gdje ću biti, ali ostat ću tu. Planove volim raditi tek kada završim turnir.

Tako je zborio u nedjelju predvečer, a na koncu je skovao plan da s prijateljima skokne na more. Organizatori su mu unajmili automobil koji je sam odlučio voziti.

– Ovog se časa osjećam energetski ispražnjeno pa ću se pokušati odmoriti da bih bio spreman za svoj sljedeći nastup.

Za vrijeme turnira u Zagrebu, u jutarnjim satima, bavio se zanimljivim sportskim aktivnostima.

– Igrao sam nekoliko dana padel. Taj sport ovdje nije hit, no u mojoj Norveškoj popularnost mu strelovito raste. Osim toga, igrao sam i košarku, šutirao u parku na koš. Osjećam da je važno imati fizičke aktivnosti, posebno ovdje gdje je vrijeme tako lijepo.

Kojim se sve sportovima voli baviti kao dopunskom aktivnosti uz šah?

– Volim puno sportova, prije svega nogomet, košarku, padel, pa čak i trčanje.

Otkako je postao svjetski prvak, a to je naslov koji je pet puta branio, Magnus je šah u svojoj zemlji učinio vrlo popularnim.

– Da, šah je u Norveškoj postao velika stvar i ja sam sretan zbog toga. Doduše, možda će sada biti manje popularan s obzirom na to da neću braniti svjetski naslov. No bilo je to jako dobro razdoblje za mene.

Bez naslova pritisak manji

I baš kada se činilo da ga nitko s prijestolja ne može skinuti, jer naslov je trebao braniti protiv Rusa Nepomnijašija kojeg je u borbi za naslov pobijedio prošle godine, Magnus je odlučio svojevoljno se povući s prijestolja. Je li to bila teška odluka?

– Iskreno, dugo sam o tome razmišljao i osjećam se dobro u vezi s tom odlukom.

Je li točno da je rekao da bi branio naslov da mu je izazivač mladi i vrlo daroviti Francuz Alireza Firouzja?

– Nisam rekao da bih igrao, nego da bih razmislio.

Budući da ga mnogi, u raspravama u vezi s time tko je najbolji šahist svih vremena, vide kao prvog do Garija Kasparova, hoće li se jednog dana pojaviti kao izazivač nekom budućem svjetskom prvaku? Recimo, sučelice pobjedniku meča između Rusa Jana Nepomnijašija i Kineza Ding Lirena koji će se 2023. boriti za naslov?

– Tko zna. Nisam razmišljao tako daleko. Ovog trenutka sretan sam što igram turnire kao što je ovaj zagrebački. To je uistinu bio užitak.

Kako sve to izgleda iz perspektive čovjeka kojega se smatra najvećim šahistom današnjice, a ne zove se svjetskim prvakom?

– Sada kada nemam svjetski naslov, manje je pritiska. Mogu se više zabavljati u životu i osjećam se slobodnije.

Ove godine primijećen je na dva turnira u pokeru. Jedan je igrao u Norveškoj, a drugi, početkom srpnja, u Las Vegasu. Rađa li se tu neka ambicija?

– Ne, nemam ambicija u pokeru. Igram ga samo iz zabave.

