Ivan Šarić: Od šaha se može živjeti, zato sam i napustio faks. Potrebna je i kondicija

Jedini naš predstavnik na zagrebačkom Grand Chess Touru je bivši europski prvak Ivan Šarić. Splićanin je s guštom dočekao sučeljavanje s najboljim šahistima današnjice pri čemu, nakon istih mečeva, više nije bio tako entuzijastičan.

- Ne mogu reći da sam zadovoljan jer sam propustio dosta bodova - kazao nam je Ivan nakon prvog dijela turnira koji se igrao po pravilima ubrzanog (rapid) šaha, a prije dva dana brzopoteznog turnira.

- Bez obzira na rezultate, to je za mene jako poticajan turnir, najbitniji ove godine, daleko najzanimljiviji. Uostalom, dobro će mi doći i kao svojevrstan test uoči ovogodišnje šahovske Olimpijade u Indiji.

Zbog šaha nisam završio studij

A za dobar nastup ondje bit će važna i kondicijska pripremljenost.

- Lani sam poboljšao kondiciju i šahovski napredovao. Primijetio sam da mi ne pada koncentracija u zadnjem satu igre. Supertalentima kondicija možda i nije toliko bitna kao nama ostalima. A ona najviše dolazi do izražaja u posljednjih nekoliko kola turnira ili ako partija traje pet-šest sati, jer tada se primijeti umor niste li dovoljno pripremljeni.

Baš kao i svjetskom prvaku Magnusu Carlsenu, i Ivanu su 32 godine. Jesu li to najbolje šahovske godine?

- Može se reći da jesu i vjerujem da u još pet-šest svojih dobrih šahovskih godina, no kako će mi se karijera razvijati teško je predvidjeti. Radujem se da sam najbolji rejting imao upravo ove godine u ožujku.

Ivan je šahovski profesionalac i od šaha i živi.

- Od šaha se može živjeti. Ja sam se time odlučio baviti još tijekom fakulteta i nisam požalio. Studirao sam informatiku na PMF-u. Išla mi je matematika pa nije bilo toliko učenja napamet koliko sam svladavao gradivo na logiku. Završio sam preddiplomski studij, no nije bilo više vremena i za diplomski studij.

Je li matematički um najbolja predispozicija za šah?

- Ne znam. Više to ima veze s nekom prostornom inteligencijom, geometrijom, nešto toga tipa, no ne bih to mogao definirati. Dosta je tu i natjecateljskih elemenata, psihološke borbe sa suparnikom.

Današnji šahisti puno vremena provode za računalom. Koliko traje jedan radni dan?

- Šah treniram jako dugo, a koliko ću ga taj dan trenirati ovisi o raspoloženju. Nekad šah mogu raditi osam sati dnevno, a nekad sat-dva. Sve ovisi o tome koliko sam odmoran i željan šaha.

Jako je puno u šahu svih ovih godina radio i Magnus Carlsen, svjetski prvak koji je neki dan objavio da se povlači s prijestolja svjetskog prvaka bez borbe.

- To se godinama nije dogodilo. Kada se Kasparov povukao s prijestolja, on je otišao iz šaha, a Carlsen je najavio da će igrati na turnirima.

A jedan od razloga njegove "abdikacije" svakako je i format meča za svjetski naslov koji mu se ne sviđa.

- Rasprava o tome traje već desetljećima. Realno, tempo bi trebao biti malo brži.

Carlsen je rekao da bi volio da bude više partija, ali u bržem tempu.

- Boljem igraču odgovara da se igra više partija jer je onda smanjen faktor sreće. Jer, što je više partija, onaj bolji će to lakše i dokazati. Ovaj format s dosta velikom vremenskom kontrolom omogućava igračima koji su i slabiji od njega da izdrže. Da je tempo mečeva bio brži teško bi njegovi izazivači Karjakin i Caruana uspjeli izboriti remi u klasičnom dijelu meča.

Na FIDE ljestvici Ivan je trenutačno 63. igrač svijeta.

- Najbolji renking mi je bio negdje oko 40. mjesta.

Koliko se teško iz Hrvatske boriti za svjetski šahovski vrh?

- Možda se to moglo reći nekad, no danas su informacije svima dostupne, u ovo vrijeme globalizacije, tako da to ne igra važnu ulogu.

Neočekivani lider Van Foreest

Je li treći zagrebački Grand Chess Tour i najteži?

- Rekao bih da je prvi turnir čak bio i jači, no ovaj je svakako jači nego lanjski. A tada sam dijelio drugo do četvrto mjesto nakon ubrzanog dijela turnira. No, kao što rekoh, ove je godine turnir jači, a ja neke prilike nisam iskoristio.

Inače, prvi dio turnira završio je s neočekivanim liderom. Naime, nakon tri dana ubrzanog šaha (partije od 25 minuta plus 10 sekundi za potez) vodeći je bio mladi Nizozemac Jorden Van Foreest (12 bodova), 65. igrač sa svjetske liste, koji se izborio za bod više od Carlsena, Firouzje i Soa. A naš sugovornik bio je deveti sa šest bodova.