Donnarumma nije slavio kad je obranio posljednji penal: 'Mislio sam da smo izgubili'

Gianluigi Donnarumma prozvan je za bahatost i prepotentnost jer nije proslavio u prvom trenutku naslov prvaka nakon obranjenog jedanaesterca Bukayu Saki, ali objašnjenje zašto se to dogodilo daleko je jednostavnije i nevinije.

- Nisam slavio jer nisam shvatio da smo pobijedili. Već sam bio razočaran nakon što je Jorginho promašio i pomislio sam da smo izgubili, ali morao sam nastaviti - otkrio je Donnaruma pa dodao:

- Zbog VAR-a uvijek moraš paziti na noge, da ne budu ispred gol-crte. Zato sam se okrenuo prema sucu, kako bih provjerio je li sve u redu nakon obrane. Onda sam vidio suigrače da trče prema meni i tad je sve počelo. Nisam ništa razumio.

Dakle, riječ je o lako shvatljivoj zbunjenosti u tako velikom trenutku. A i da je prepotentan, ima razloga za to, postao je najbolji igrač Europskog prvenstva i prvi vratar kojem je to uspjelo od Petera Schmeichela 1992.