VIDEO Evo zašto su engleski nogometaši skinuli srebrne medalje čim su ih dobili

Nogometaši engleske nogometne reprezentacije ostavili su loš dojam nakon dodjele medalja za drugo mjesto jer većina njih ih je skidala čim su im dodijeljene, no to je posljednjih godina uobičajena pojava i ima svoje objašnjenje.

U posljednje vrijeme, to su učinili nogometaši Manchester Cityja i Manchester Uniteda kad nisu uspjeli osvojiti Ligu prvaka, odnosno, Europsku ligu. Činili su to i drugi nogometaši u prošlosti. Učinio je to Leo Messi nakon poraza u svakom finalu s Argentinom. Isto to su učinili i engleski ragbijaši 2019. na Svjetskom prvenstvu, ali i brojni drugi sportaši.

Naime, poraz u finalu je poraz i sportaši smatraju da ga ne treba slaviti. Za Independent su to naveli neki od članova engleske reprezentacije, kad su vidjeli napade na svoj račun. Neće se svi složiti, reći će da je skidanje medalje izraz nepoštovanja, što ima smisla. Kao što ima smisla i u kompetitivnom smislu ne proslaviti poraz. Iz tog razloga teško da se može naći primjer skidanja brončane medalje.

Zato je ovako nešto ipak češće u momčadskim sportovima, odnosno, u individualnim sportovima gdje postoji finalni dvoboj, u kojem netko mora izgubiti.

