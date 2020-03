Donna Vekić najveći je naš potencijal

Posljednji teniski poeni odigrani su 12. ožujka na nižerazrednim ITF-ovim turnirima, između ostaloga i na našoj Istarskoj rivijeri u Poreču, a otad traje zatišje. Tenisa neće biti najmanje do 7. lipnja dokad su odgođeni svi ATP i WTA turniri.

Hoće li ga biti i u ponedjeljak 8. lipnja (kada počinje travnata sezona), još ćemo vidjeti. Pod velikim je upitnikom i Wimbledon koji bi se prema rasporedu trebao održati od 29. lipnja do 12. srpnja.

I Borna je dosta visoko

Imat ćemo, dakle, već sada nezamislivu najmanje tromjesečnu stanku u teniskom kalendaru. U međuvremenu su “zaleđene” i liste tenisača i tenisačica pa je zanimljivo malo podrobnije proanalizirati pozicije naših tenisača i tenisačica, kako na službenim (apsolutnim) listama tako i na listama po pojedinim starosnim kategorijama. Tako možemo doći do odgovora na pitanje: koji je naš tenisač ili tenisačica najperspektivniji, koji najbolje stoji, za kojega se od njih može reći da je najveći potencijal.

Takva nam analiza, i Top 10 koji smo sastavili, pomažu da hrvatski tenis sagledamo u totalitetu i da nam nitko ne ostane po strani. Pa je zanimljivo da na toj listi najbolje stoji 23-godišnja Donna Vekić, koja je u kategoriji igračica do 24 godine na visokom devetom mjestu. A listu predvode Australka Ashleigh Barty (23) i Amerikanka Sofia Kenin (21).

U istoj kategoriji među muškima Borna Ćorić je na 11. mjestu. Bio je već na trećem mjestu u svojoj generaciji (i među mlađima) pa je jasno da je u međuvremenu malo i nazadovao, ali i to je još uvijek visoki plasman. Kod njega su najbolji Grk Stefanos Tsitsipas (21) i Nijemac Alexander Zverev (22).

O seniorskim plasmanima Petre Martić i Marina Čilića manje-više se sve zna, samo što Petra nikad nije bila bolja, dok je Marin sada već daleko od svog najboljeg plasmana – trećeg mjesta na kojem je bio u siječnju 2018. godine. Dakle, nije to bilo ni tako davno, tek prije nešto više od dvije godine.

No svakako treba upozoriti na solidne plasmane naših najmlađih članova u kući teniskih profesionalaca.

Obećavajući plasmani

Tu prije svega mislimo na 19-godišnjeg Splićanina Duju Ajdukovića koji je dogurao do 24. pozicije u konkurenciji igrača do 20 godina (listu predvodi Kanađanin Felix Auger-Aliassime), ali i na godinu dana stariju Zagrepčanku Leu Bošković koja među igračicama starosti do 21 godine zauzima 45. mjesto (najbolja među njezinim vršnjakinjama je Kanađanka Bianca Andreescu).

A obećavajući su i plasmani Borne Goje, Oleksandre Olijnikove, Jane Fett i Nine Serdarušića. Samo da im se omogući da što prije izađu na teniske terene...

Najbolji plasmani Hrvata

1. Donna Vekić (WTA do 24 g.) 9.

2. Borna Ćorić (ATP do 24 g.) 11.

3. Petra Martić (WTA sve igračice) 14.

4. Duje Ajduković (ATP do 20 g.) 24.

5. Marin Čilić (ATP svi igrači) 36.

6. Lea Bošković (WTA do 21 g.) 45.

7. Borna Gojo (ATP do 23 g.) 53.

8. Oleksandra Olijnikova (WTA do 20 g.) 76.

9. Jana Fett (WTA do 24 g.) 82.

10. Nino Serdarušić (ATP do 24 g.) 88.

Napomena: Martić i Čilić nisu svrstani u dobne podgrupe zbog svoje dobi (Petra 29, Marin 31)