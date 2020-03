Drama Ivice Kostelića: Suprugu i tek rođene blizance evakuirali iz bolnice!

Rijetko tko se od elitnih hrvatskih sportaša - ako itko - ovih dana našao o tako izazovnoj roditeljskoj situaciji kao što je Ivica Kostelić. Elin, supruga našeg legendarnog skijaša, u petak je rodila blizanke i to usred epidemije koronavirusa i velike zdravstvene krize što je kod njega zacijelo eksponencijalno pojačalo svu onu strepnju koju svaki od očeva ima u iščekivanju sretnog trenutka.

A prije no što će gospođa Kostelić, sada četverostruka majka, izaći iz zagrebačke Klinike za ženske bolesti i porode, u Zagrebu se dogodio potres takva snage da je ista ta bolnica starije gradnje morala biti evakuirana pa tako i sve rodilje i novorođene bebe.

Tako je na neko kraće vrijeme na travnjaku ispred bolnice završila i Elin Kostelić, ako i mnoge druge majke i njihove bebe. Srećom ne zadugo, jer je iz Gračana najprije stigla Ivičina majka Marica, a potom je i on iz Soboćana kod Kloštar Ivanića dojurio sa dvojicom sinova, petogodišnjim Ivanom i trogodišnjim Leonom. S obzirom na situaciju i zdrave bebe, Elin je otpuštena kući pa su u obiteljsku kuću u Soboćanima već u nedjelju "uselile" dvije princeze.

A sve je krenulo sa buđenjem kakvog nikome više ne bismo poželjeli.

- U onom bunilu kao da nisam shvaćao da je to potres nego mi se činilo kao da je to neki orkan koji će raznijeti našu kuću. S obzirom da sam kao mlađi puno puta spavao u šatoru, i na vjetru, meni se na prvu, onako nerazbuđenom, činilo da vjetar miče kuću. Tek kada je sve stalo, kada sam se posve razbudio, shvatio sam da je to zapravo bio potres.

Prvo što je učinio jest da je nazvao suprugu, a potom svoju mamu.

- Nezgodno je bilo to što je u tom času nestalo struje pa mogu zamisliti što su pomislile sve one majke čija su djeca bila odvojena od njih ili su bila vezana uz bilo kakvu medicinsku aparaturu. Srećom, baš u tom času potresa naše bebice bile su kod Elin tako da je ona sve to doživjela ipak manje šokantno od nekih drugih majki.

Osim što je još jednom pozvao svoje sugrađane da se pridržavaju izdanih mjera u svezi sa zaštitom od korona virusa, Ivica se zahvalio i svim interventnim službama na brzoj reakciji nakon ovog potresa.

- Ja Zagreb jako volim i meni je teško vidjeti da je moj voljeni grad tako stradao. Hvala svim onim službama koje se cijeli svoj radni vijek pripremaju za ono za što se nadamo da se neće dogoditi, ali morajuj postojati i biti spremni reagirati u ovakvim situacijama – kazao nam je jedan od najvećih sportaša koje smo ikad imali.

