Dominik Livaković opet je izdan! Vratar Hrvatske trpi neviđene udarce, evo što su mu sad napravili

Turski mediji, potpomognuti objavom uglednog transfer stručnjaka Fabrizija Romana, lansirali su vijest koja je odjeknula Istanbulom: Fenerbahče je poslao službenu ponudu za brazilskog vratara Edersona. Nakon što je početna ponuda od 12 milijuna eura glatko odbijena, turski klub navodno je ponudio i više kako bi osigurao potpis zvijezde Manchester Cityja. Ovaj potez uprave dolazi kao pokušaj smirivanja nezadovoljnih navijača nakon šokantnog ispadanja iz Lige prvaka i otkaza Joseu Mourinhu, no za hrvatskog vratara Dominika Livakovića predstavlja jasan i brutalan znak da se na njega više ne računa kao na prvu opciju u novoj sezoni.

Sve se ovo događa u trenutku kada se činilo da za Livakovića dolaze bolji dani. Nakon odlaska portugalskog stručnjaka, pod čijim je vodstvom izgubio status prvog vratara, Livaković je pružio sjajnu partiju protiv Benfice u doigravanju za Ligu prvaka. Mnogi su vjerovali da je time zacementirao povratak na gol i da će u novoj sezoni ponovno biti neupitni "broj jedan". Međutim, ofenziva na Edersona predstavlja potpunu izdaju takvih očekivanja i gura ga prema izlaznim vratima kluba, potvrđujući da su raniji problemi bili dublji od samog odnosa s bivšim trenerom i da mu uprava kluba ne vjeruje u potpunosti.

Cijeloj priči dodatnu dimenziju daje situacija u Engleskoj. City i Pep Guardiola spremni su pustiti 31-godišnjeg Brazilca, koji je ušao u posljednju godinu ugovora i izrazio je želju za novim izazovom nakon osam uspješnih sezona u Premier ligi. Njegov odlazak ključan je kako bi "Građani" mogli konačno finalizirati dolazak Gianluigija Donnarumme iz PSG-a. Guardiola je i sam priznao da neizvjesnost oko transfera stvara lošu atmosferu u svlačionici te se nada rješenju do kraja prijelaznog roka. Čini se da su i City i Fenerbahče pronašli zajednički interes, no on se izravno kosi s budućnošću i planovima hrvatskog reprezentativca.

Livaković se tako našao u nezahvalnoj utrci s vremenom. Već tjednima je poznato da je nezadovoljan statusom u Turskoj i da traži angažman u nekoj od "liga petice", gdje bi njegov status bio poštovan. Iako se spominjalo da postoje konkretni pregovori s neimenovanim klubom, dolazak Edersona stvorio bi ogroman pritisak da se transfer realizira što prije. Ključni problem je što prijelazni rok u većini Europe završava 1. rujna, dok u Turskoj traje do 12. rujna, što Livakovića stavlja u veliku opasnost da ostane zarobljen u Istanbulu ako ne pronađe rješenje u idućih nekoliko dana.