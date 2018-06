Domagoj Pavlović: Imam virtualnu učiteljicu

Rukometaši Hrvatske večeras u Podgorici igraju protiv Crne Gore uzvratnu utakmicu kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Njemačku i Dansku 2019. godine.

Prvu utakmicu u Osijeku izabranici Line Červara dobili su s ogromnih 13 razlike (32:19) pa je uzvrat formalnost. Izbornik je napravio nekoliko izmjena u rosteru pa će, primjerice, umjesto Bičanića igrati Jaganjac, umjesto Stevanovića branit će Šunjić.

– Bez obzira na to što imamo veliku prednost iz prve utakmice, ne smijemo se opustiti niti u jednom trenutku. Tijekom povijesti događalo se da su neke momčadi i reprezentacije znale dostići takvu prednost. Večeras moramo ući u utakmicu kao u onu prvu u Osijeku. Moramo pokazati tko smo i što smo. A mi smo Hrvatska, jedna do najboljih europskih reprezentacija. Želimo pobijediti, ne želimo braniti rezultat iz Osijeka – istaknuo je Domagoj Pavlović, srednji vanjski naše reprezentacije.

Radimo dobar posao

Kako vam se čini nova Hrvatska?

– U odnosu na Europsko prvenstvo promijenio se jako kadar igrača. Nismo imali puno vremena za uigravanje, ali to malo vremena što smo imali iskoristili smo na najbolji mogući način. Mislim da smo napravili i da radimo dobar posao. Ako ostanemo u ovom sastavu sljedećih nekoliko godina, možemo od nas očekivati velike stvari – kaže Pavle.

U obrani 5-1 igrate prednjega?

– Odgovara mi svaka uloga, ali samo da igram. Bilo da igram deset sekundi ili deset minuta ili cijelu utakmicu, uvijek ću dati svoj maksimum. Ne štedim se nimalo i Lino mi je jasno dao do znanja što očekuje od mene. Kad igram prednjega, imam dogovor s dečkima koji igraju iza mene i to je izgledalo jako dobro u Osijeku. U napadu bi mogao bolje, ali dosta se trošim u obrani. Nisam dugo igrao u oba pravca pa je to novo za mene – istaknuo je Domagoj.

Mediteranske igre preskačete?

– U dogovoru s izbornikom i čelnim ljudima Saveza odlučio sam da ne idem. Za tjedan dana idem vaditi vijke i pločicu iz prsta kako bih spreman dočekao početak nove sezone. Ima i nekih sitnih problema s koljenom pa bih i to malo liječio – kaže Pavlović.

U Melsungenu s Marićem

Sljedeće sezone igrat ćete u Melsungenu. Učite li njemački?

– Počeo sam. Imam učiteljicu. I to virtualnu. Preko kompjutora supruga i ja slušamo i učimo lekcije. Želim doći u klub s određenim znanjem jezika kako bih se što lakše i brže mogao sporazumijevati s trenerom i suigračima. Vjerojatno se puno govori i engleski koji mi nije problem – istaknuo je.

Jeste li našli stan u Melsungenu?

- Baš prije nekoliko dana. Iskreno, ne znam koliko je daleko od dvorane, ali znam da je Melsungen gradić s 5000 stanovnika.

U početku će mu od velike pomoći biti Marino Marić koji već nekoliko sezona igra u Melsungenu.

Današnja utakmica u Podgorici igra se u novoj dvorani Verde, kapaciteta 2100 gledatelja, a početak je u 20 sati.