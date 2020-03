Sada je baš sve spremno za teniski spektakl. I Đoković je u Zagrebu

Borna Gojo, 277. tenisač na ATP listi, i Prajnesh Gunneswaran (132.) otvorit će petak u 15 sati kvalifikacijski dvoboj Davisova kupa između hrvatskih i indijskih tenisača u maloj dvorani zagrebačkog Sportskog doma.

Nakon njih na teren će naš najbolji tenisač Marin Čilić (37.) i drugi igrač gostiju Ramkumar Ramanathan (182.). U subotu, također u 15 sati, najprije će se u dvoboju parova ogledati Mate Pavić (15.) i Franko Škugor (32.) s Rohanom Bopannom (37.) i Leanderom Paesom (115.), a potom će na teren Čilić protiv Gunneswarana te na kraju Gojo protiv Ramanathana.

Tako je odlučio ždrijeb održan u Dvercu, dvorana je zbilja prekasna, ali je ovaj put bila i premala, pa su mnogi morali stajati na nogama. Goste je pozdravio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, a među uzvanicima bilo je i jedno poznato prezime - Đoković.

Goran Đoković, Novakov stric, novi je član Upravnog odbora Svjetskog teniskog saveza (ITF) i kao takav izaslanik je na zagrebačkom dvoboju.

- Nema ljutnje, navikao sam već na pitanje "a što vam je Novak Đoković". Jesam li zadovoljan s nećakom? Naravno, Novak je jedinstven. Eno ga u Beogradu priprema se za američku turneju, a u subotu će na put - kaže G. Đoković.

Možda bi naš izbornik Vedran Martić bio zadovoljniji varijantom u kojoj bi Čilić prvi izašao na teren (da se barem malo smanji pritisak na 22-godišnjeg Goju), ali to nije javno pokazao:

- Ne možemo birati, ždrijeb je tako odlučio, mi se možemo samo potruditi da se što bolje pripremimo za mečeve naših igrača i pokušamo pobijediti. Nije me iznenadilo ni to što za Indijce neće igrati njihov najbolje plasirani tenisač Sumit Nagal (127. na svijetu - op. a.) jer on ove godine ima samo jednu pobjedu i četiri poraza i nije u najboljoj formi. Da sam na mjestu indijskog izbornika i ja bih isto odlučio jer igra se u dvorani, a Ramanathan i Gunneswaran su bolji serveri - napomenuo je Martić.

Kad je u pitanju Davisov kup, Marin Čilić naš je rekorder u nekoliko kategorija. U Zagrebu očekuje jubilarnu 40. pobjedu za Hrvatsku (30. pojedinačno) i u 13. sezoni odigrat će 26. utakmicu u nacionalnom dresu.

- Sve su to lijepe brojke, ali rekordi nisu najbitniji. Najvažnije je da smo u cijelom ovom razdoblju imali sjajne rezultate te da smo 2018. stigli do samog vrha. Uživao sam igrajući za reprezentaciju, nikad mi to nije bilo teško, uživao sam u druženju sa suigračima, ponosan sam na to. Nadam se da ćemo se i u subotu veseliti - istaknuo je Marin, a izbor indijskog izbornika ovako je prokomentirao.

- Možda je malo neočekivano da su izbacili Nagala koji je njihov prvi igrač, ali to puno ne mijenja na stvari, svi njihovi singl-igrači su solidni. I u paru su jaki, tako da nam neće biti lagan posao. Ja se moram potruditi da dobijem svoja dva meča, a onda će i ostalima biti lakše da dođu do trećeg.

Nije se na ždrijeb žalio niti Borna Gojo, kojemu će ovo biti "vatreno krštenje" pred domaćom publikom.

- Ma, kad se igra za Hrvatsku, ništa nije problem, što god treba ja ću napraviti. Prvi put igram pred domaćom publikom, ali nema pritiska zbog toga, najveći pritisak stvaram sam sebi - rekao je najmlađi igrač susreta.

Kad je u pitanju dvoboj parova, s kojim se u subotu u 15 sati, otvara program, moguće su tu i promjene (do sat vremena prije početka). Teoretski bi u paru - s obzirom na to da se igra na dva dobivena seta i nema toliko umora - mogao zaigrati i Čilić, ali zasad će u tom dijelu naše boj braniti Pavić i Škugor.

- Bit će to težak dvoboj, igramo protiv kvalitetnih i iskusnih suparnika, iako su najbolje godine vjerojatno iza njih. No, mi smo dobro trenirali i imamo se pravo nadati pobjedi - kazao je Pavić koji još čeka prvu pobjedu za Hrvatsku u Davisovu kupu. Dosad je izgubio svih šest susreta, pet u parovima.

Za razliku od Hrvatske koja je dva puta osvajala Davisov kup, Indija se može pohvaliti tek s tri finala (1921., 1974. i 1987.), a natječe se od 1921. godine. I renking je na našoj strani, drugi smo na ITF-ovoj listi, dok su Indijci 22.

- Za ovu dvoranu me vežu lijepe uspomene, još od pobjede protiv Andrejeva 2006. godine. Drago mi je da ponovno imamo priliku igrati kod kuće i pozivam navijače da dođu, igra se na dva dobivena seta što je za gledatelje možda i atraktivnije - poručio je na kraju Čilić.

Ukupno se u petak i subotu igra 12 kvalifikacijskih mečeva za završni turnir Davisova kupa u Madridu. U ostalim susretima sastaju se: Mađarska - Belgija, Kolumbija - Argentina, SAD - Uzbekistan, Australija - Brazil, Italija - Rep. Koreja, Njemačka - Bjelorusija, Kazahstan - Nizozemska, Slovačka - Češka, Austrija - Urugvaj, Japan - Ekvador (bez gledatelja zbog straha od koronavirusa) i Švedska - Čile.