Dijeli se nevjerojatan novac: Đoković želi osvojiti milijune dolara i stići Federera

U nedjelju u Torinu, glavnom gradu talijanske regije Pijemont, počinje završni Masters, tradicionalna svakogodišnja finalna smotra najboljih tenisača i muških parova. Sve će se zbivati u dvorani Pala Alpitour, najvećoj u Italiji, koja u normalnim okolnostima može primiti 16.600 gledatelja.

S obzirom na to da neće biti prvog tenisača svijeta Španjolca Carlosa Alcaraza, ulogu prvog nositelja preuzeo je njegov sunarodnjak Rafael Nadal i on će predvoditi Zelenu skupinu.

Hrvati u istoj skupini

U njoj su još Norvežanin Casper Ruud (4. na ATP listi), Kanađanin Felix Auger-Aliassime (6.), i Amerikanac Taylor Fritz (9.). U Crvenoj skupini, koju predvodi Grk Stefanos Tsitsipas (3.), igrat će još Rusi Danil Medvjedev (5.) i Andrej Rubljov (7.) te Srbin Novak Đoković (8.). Najbolja dvojica iz svake skupine križat će se u polufinalu, a Nadal i Tsitsipas bi eventualnim dobrim rezultatom u Torinu mogli preuzeti prvo mjesto na kraju godine od Alcaraza.

I dok Đoković lovi šesti naslov na Mastersu, čime bi izjednačio rekord Rogera Federera, Nadal će se boriti da osvoji prvi te tako izbriše nulu i u toj rubrici. Od prijašnjih osvajača tog turnira tu su još i Tsitsipas (2019.) i Medvjedev (2020.), dok je lanjski pobjednik Nijemac Alexander Zverev izostao zbog ozljede. No, Đoković i dalje figurira kao glavni favorit za osvajanje posljednjeg velikog naslova sezone.

- Bio bi to šlag na torti ove sezone. Ali dalek je put do toga, ovo će biti dugačak tjedan. Morate igrati protiv najboljih igrača na svijetu, manje-više sa svakim barem jedanput i to nije lako. No, veselim se tome, imam iskustva s ovim turnirom i ovim formatom i nadam se da će mi to pomoći - kazao je Novak.

Nama će vjerojatno puno zanimljiviji biti turnir parova na kojem će (kao i lani) sudjelovati čak trojica hrvatskih tenisača: Nikola Mektić i Mate Pavić kao jedna kombinacija te Ivan Dodig u paru s Amerikancem Austinom Krajičekom. Sva trojica su u istoj, Zelenoj skupini, pa će se i međusobno boriti za jedno od prvih dvaju mjesta i ulazak u polufinale.

Mektić i Pavić četvrti su par na svijetu, ove su godine bili finalisti Wimbledona i osvojili pet turnira. Dodig i Krajiček bili su finalisti Roland Garrosa, a 2022. osvojili su tri naslova. Njihovi suparnici u Zelenoj skupini bit će Nizozemac Koolhof i Britanac N. Skupski kao prvi nositelji te Australci Kyrgios i Kokkinakis, pobjednici ovogodišnjeg Australian Opena. U Crvenoj skupini su Ram/Salisbury, Arevalo/Rojer, Glasspool/Heliovaara i Granollers/Zeballos.

Paviću će to biti peti Masters, Mektiću četvrti (lani su stigli do polufinala), a Dodigu čak osmi (2014. finale, a 2013. i 2015. polufinale, sve s Marcelom Melom). No, samo se Nikola može pohvaliti da je Masters i osvojio, dogodilo se to 2020. godine kada mu je partner bio Koolhof. Mektić je bio prvi i zasad ostao jedini hrvatski tenisač kojemu je to pošlo za rukom.

Nitko od naših neće već danas u akciju, prve mečeve igrat će u ponedjeljak, a u nedjelju će se u pojedinačnim dvobojima sučeliti Ruud i Auger Aliassime (u 14 sati) te Nadal i Fritz (u 21). Đoković prvi meč igra u ponedjeljak u 21 sat, i to protiv Tsitsipasa.

Fond 14,75 mil. USD!

Ukupni nagradni fond turnira je 14,75 milijuna USD, dvostruko više nego prošle godine (7,25), a nepobijeđeni šampion može zaraditi čak 4,7 milijuna američkih dolara što će biti rekordna nagrada koja je dosad isplaćena u tenisu na jednom turniru. A svih osam pojedinačnih sudionika samo za nastup dobit će po 320.000 USD.

Svaka pobjeda u skupini donosi 200 bodova, ona u polufinalu 400, u finalu 500, a neporaženi pobjednik ili pobjednici mogu osvojiti i 1500 bodova za ATP listu.

Što se zarade u parovima tiče, i tu su organizatori bili izdašni. Nepobijeđeni pobjednici u dublu mogu zaraditi 930.300 USD. Sam nastup premirat će im se sa 130.000 USD, a svaka pobjeda u skupini donosi razdiobu novih 93.300 USD. Lijepa prilika da naši igrači ovogodišnju zaradu - Pavić ima 736.091 USD, Mektić 716.488, a Dodig 554.783 - znatno povećaju.

