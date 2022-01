Đoković ostaje i bez nastupa na Roland Garrosu? "Necijepljeni neće moći u Francusku"

Pesimistične najave da bi Novak Đoković zbog necijepljenja mogao ostati i bez nastupa na Roland Garrosu pokazale su se točnima te ih je potvrdio ATP i zatražio od svih tenisača i tenisačica da se cijepe, ako nisu.

Upozoreno je da od 24. siječnja neće biti moguće nastupati na turnirima u Francuskoj, ako osoba nije cijepljena. Dakle, to počinje vrijediti s challengerom u Quimperu upravo 24. siječnja.

- Necijepljeni igrači i igračice neće moći sudjelovati na turnirima u Francuskoj. Morat će biti potpuno cijepljeno ako se žele natjecati. Ili moraju imati legitimno medicinsko izuzeće od cijepljenja - navodi ATP.

Serbian tennis player Novak Djokovic walks at Dubai Airport after the Australian Federal Court upheld a government decision to cancel his visa to play in the Australian Open, in Dubai, United Arab Emirates, January 17, 2022.

Đoković je imao medicinsko izuzeće po dolasku u Australiju, ali nije mu pomoglo u statusu, 11 dana od slijetanja i mukotrpne pravne bitke, deportiran je iz zemlje. Sukladno tome, postoje nejasnoće vezane uz medicinsko izuzeće.

- Još je nejasno mogu li se igrači i igračice koji su se oporavili od koronavirusa natjecati, a da pritom nisu primili nijednu dozu cjepiva. Tražimo pojašnjenje Francuskog teniskog saveza i Francuske vlade i čim ono stigne, obavijestit ćemo javnost - naglasili su iz ATP-a.

Predsjednik Francuskog teniskog saveza Gil Moreton 16. siječnja je izjavio kako se već sada pripremaju za ovogodišnje izdanje Roland Garrosa, odnosno, za dolazak necijepljenih tenisača i tenisačica.

- Naši ljudi zajedno s francuskim vlastima trenutačno dogovaraju pravila oko ulaska na turnir onih natjecatelja koji nisu cijepljeni. U tom pogledu ne vjerujem da će biti bilo kakvih problema - rekao je Moreton.

Roland Garros je na programu od 22. svibnja do 5. lipnja.