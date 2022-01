Đoković ostaje bez glavnog sponzora? "Čim prije ćemo stupiti u kontakt s njim"

Deportacija Novaka Đokovića iz Australije samo je pokrenula lavinu potencijalnih problema za srpskog tenisača, kako se i činilo, jer njegov glavni sponzor Lacoste želi hitan sastanak i razgovor sa zaštitnim licem.

Taj brend najbolji tenisač svijeta nosi od 2017., baš prošlog ljeta produljio ga je do 2025.

- Australske vlasti poništile su vizu Novaku Đokoviću, a kao rezultat toga on ne može nastupiti na Australian Openu. Čim je prije moguće stupit ćemo u kontakt s Đokovićem da razmotrimo sve događaje koji su pratili njegov boravak u Australiji - stoji u priopćenju francuske kompanije, od koje Novak navodno zarađuje deset milijuna američkih dolara godišnje.

File photo dated 13-07-2018 of Novak Djokovic who was still on his way home from Australia when another obstacle was put in his path in the form of a tightening of regulations in France towards the unvaccinated. Issue date: Monday January 17, 2022.

Moguće da je razgovor potpuno nevezan uz događaje u Australiji, ali nije isključeno da se nešto mora revidirati s obzirom da je Đoković propustio zaigrati na turniru koji je osvajao devet puta i vjerojatno bi ostao u njemu jako dugo i ove godine, što znači veću vidljivost za Lacoste.

Istovremeno, švicarski Hublot je naglasio da ne misliti prekidati partnerstvo s Đokovićem. Ali, njegovu drugi sponzori, kao Peugeot i Asics još šute na ovu temu. I svi mu zajedno donose oko 30 milijuna dolara godišnje.

Ono što bi još moglo naštetiti Đokoviću, osim sponzora, jest njegov ranking, posebno ako neće otići u Indian Wells tijekom ožujka.

No, Srbin do kraja Australian Opena ništa neće govoriti, a nakon njega bi trebao "otvoriti dušu".