'Đoković će na kraju biti rekorder, Rafa je tjelesno više potrošen'

Nakon što je Austrijanac Dominic Thiem na US Openu na trenutak prekinuo njihovu dominaciju, na Roland Garrosu se sve vratilo na staro. Velika trojka i dalje gospodari svjetskim tenisom. Što se najbolje vidi po tome tko osvaja najveće turnire. Roger Federer (39 godina) i Rafael Nadal (34) osvojili su po 20 Grand Slam naslova, a Novak Đoković (33) ima ih 17.

U protekle četiri godine “trojka” je propustila samo jedan turnir, a to je taj spomenuti (Thiemov) US Open. Preostala dva ovogodišnja turnira (Wimbledon nije igran) osvojili su Đoković (Australian Open) i Nadal (Roland Garros).

Lani je Nadal osvojio Roland Garros i US Open, a Đoković Australian Open i Wimbledon. I 2017. i 2018. naslove su raspodijelili među sobom: Nadal je osvojio oba Roland Garrosa i US Open 2017., Federer oba Australian Opena i Wimbledon 2017., a Đoković Wimbledon i US Open 2018. Ostalima nisu prepustili ni mrvice.

Nole je 290. tjedana prvi

Ali tko će na kraju biti najuspješniji u tom trokutu? Federer i Nadal “bježe” Đokoviću za tri trofeja, ali on je najmlađi među njima, pa se čini da su sva tri ishoda moguća.

– Ono što su ta trojica postigla teško je shvatljivo. To su grandiozni rezultati. Način na koji se pripremaju, treniraju i rade da bi ostali na vrhu je impresivan. Svi su veliki, ali ako moram izabrati igrača koji će osvojiti najviše Grand Slam naslova, onda će to, smatram, biti Đoković. Gledao sam pariški finale i mislim da je Novak i dalje u dobroj formi.

Rafa je sad bio bolji, ali mislim da je on tjelesno više potrošen. Imao je poprilično problema s koljenima – smatra bivši britanski tenisač Tim Henman kojemu se nije posrećilo da svoju prilično uspješnu karijeru zaokruži i Grand Slam naslovom.

Sam Đoković ne misli da puno zaostaje za Rogerom i Rafom. Očito je da mu je pobjeda u ukupnom broju Grand Slam turnira jedan od najvećih ciljeva u karijeri. Kad su ga pitali je li zaostatak preveliki i je li za njega sad prekasno da pretekne Nadala i Federera, odgovorio je:

– Da mislim da je prekasno, odmah bih se umirovio. Nastavit ću dalje dok god imam goriva u nogama i dok imam ljubavi i želje baviti se ovim sportom. Iz dana u dan trsim se da budem bolji igrač i u što boljoj formi.

Jedan poraz, pa bio on i u finalu Grand Slam turnira, ne može me poremetiti u tome. Imam debelu kožu i ne dopuštam da me kojekakve špekulacije poljuljaju – kazao je Novak istaknuvši da tenis igra zato što ga i dalje voli, ali to ne znači da i dalje nema iznimno visoke ciljeve:

– Iako sam ušao u četvrto desetljeće života, pa bih prema nekim kronološkim očekivanjima i dosadašnjoj praksi u tenisu trebao razmišljati o odlasku, meni se i dalje igra.

Nas trojicu, Rogera, Rafu i mene, mnogo su puta već penzionirali, ali mi i dalje pokazujemo i dokazujemo da smo najbolji igrači na svijetu, unatoč svim tim pritiscima sa strane da bismo napokon trebali objesiti reket na zid. Ja i dalje imam veliku želju za igranje, jer je za mene tenis i igra, i ljubav, i užitak. A imam i profesionalne ciljeve, zna se koji su najveći.

Đoković je u ponedjeljak započeo 290. tjedan na prvome mjestu ATP liste. Ispred njega je u tom svevremenskom nadmetanju samo Roger Federer s 310 tjedana. Taj Švicarčev doseg nekad se činio nedostižnim, no sad su Đokovićevi izgledi da ga stigne i prestigne sasvim realni.

Srbin je, naime, na ATP listi povećao prednost pred Nadalom (koji je u R. Garrosu “samo” obranio naslov) i ima čak 1890 bodova više (11.740:9850), pa je tako osigurao prvo mjesto do 9. studenoga. Tad će započeti 293. tjedan njegove vladavine i Federer će mu “bježati” samo 17 tjedana. Ako nastavi s dobrim rezultatima, Đoković bi mogao prestići Federera već 21. ožujka 2021.

Nadal se manje opterećuje

– U veoma sam dobroj poziciji kad je u pitanju taj “povijesni broj jedan”. Kad budem ostvario taj cilj za koji imam veće izglede, onda ću se potpuno usredotočiti na broj Grand Slam turnira i posvetit ću veću pozornost njima. Neće to biti neka velika razlika jer i danas su mi oni najbitniji, ali ipak ću učiniti izvjesne promjene u pristupu, rasporedu i kalendaru i tada ću svu svoju energiju usmjeriti prema najvećim turnirima – naglasio je Đoković.

Nadal kao da se manje opterećuje “povijesnim poretkom”. Objasnio je i zbog čega:

– Neću cijelo vrijeme razmišljati o tome koliko naslova ima Novak ili što je sve osvojio Roger. Ne možete stalno biti nesretni zato što susjed ima veću kuću ili veći brod ili bolji mobitel. Morate živjeti svoj život, zar ne – retorički se zapitao Rafa.

Na kraju, teško je ne složiti se s Henmanom koji zaključuje:

– Federer, Nadal i Đoković neće zauvijek biti tu i zato je važno da uživamo dok igraju.