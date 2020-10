Hrvat se javio iz žarišta korone: Svi smo zaraženi, osjećam slabost i preznojavam se

Koronavirus ozbiljno je uzdrmao košarkašku VTB ligu, natjecanje u kojem nastupaju najjači ruski klubovi, ali i klubovi iz Bjelorusije, Kazahstana, Estonije i Poljske. A epidemija je najviše prodrla u Jenisej iz Krasnojarska, klub hrvatskog trenera Dražena Anzulovića koji nam se iz dalekog Sibira javio sa sljedećom informacijom:

Upitan financijski opstanak

– Čak 12 od 13 naših igrača je pozitivno na COVID-19, a pozitivno je i sedam članova stručnog stožera, skupa sa mnom i našim kondicijskim trenerom Matom Psarićem. U izolaciji nije jedino naš Amerikanac Leyton Hammonds koji je bio ozlijeđen pa s nama nije trenirao niti je igrao utakmice. Zbog svega toga nismo igrali utakmicu u Permu protiv domaće Parme.

No premda su petorica igrača bila zaražena, Jenisej je morao igrati utakmicu protiv Tsmoki-Minska (81:86), jer je dovoljno da imate petoricu zdravih, a čini se da je taj susret bio poguban i za momčad iz Bjelorusije.

– S obzirom na to da njegov test nije stigao do početka utakmice, već nakon nje, ispalo je da je Hogue igrao zaražen. A od našeg sam liječnika čuo da je sada i gotovo cijela momčad Tsmokija također u izolaciji.

Zbog svega toga, Jenisej neće putovati u Kazanj, na utakmicu protiv Unicsa, a upitna je i njihova domaća utakmica s estonskim Kalevom, predviđena za 25. svibnja.

– Tu bismo utakmicu trebali igrati samo tri dana nakon izlaska igrača iz karantene, što nije logično. Pa kako da osposobite igrače da igraju jednu takvu utakmicu nakon što su 14 dana morali mirovati, bez treninga. Nakon nečega takvog trebaju vam tri tjedna, a ne tri dana da tjelesno dođete k sebi. Svi će ovi igrači po završetku karantene biti na kondicijskoj nuli. U temperaturi, preznojavanju, slabosti mišića, zatvoreni u stanu, oni su sve izgubili.

Anzuloviću i Psariću ovo je druga karantena.

– Krasnojarski kraj bio je jedina ruska regija koja je tada, sredinom kolovoza, tražila od svih stranca da prođu 14 dana samoizolacije. Važilo je to za četvoricu naših Amerikanaca, Matu i mene.

Da će slučajevi oboljelih od koronavirusa u momčadima unijeti pomutnju u provođenju natjecanja, može se naslutiti iz slučaja Kaleva koji 48 sati prije nije dojavio da neće doputovati u ruski Krasnodar.

– Nakon što im je jedan igrač bio zaražen, njih estonske vlasti nisu pustile da putuju u Krasnodar na utakmicu s Lokomotivom, a vodstvo lige tu je utakmicu proglasilo s 20:0 za Lokomotiv, uz, čini mi se, i oduzimanje jednog boda.

S druge strane, Himki je euroligašku utakmicu protiv Žalgirisa igrao unatoč tome što ima petoricu pozitivnih i trojicu ozlijeđenih igrača.

– Himki je tu utakmicu igrao s prijavljenih osam igrača, a samo sedam ih je ulazilo u igru. No lako je njima koji si mogu priuštiti 20 igrača pod ugovorom, a mi ih, s jednim juniorom, imamo samo 13. Osim toga, mi smo se morali testirati svaka dva dana, a imamo najmanji proračun od svih ruskih klubova, pa ne znam kako će naši to financijski izdržati.

Karantena do 21. listopada

S kakvim se simptoma Zula suočio?

– Prvi dan sam osjećao bolove u mišićima, u nogama i ramenima, a boljela me i glava. Tada su me nakljukali antibioticima pa sam se dobro osjećao, no kada su me skinuli s toga, tri dana sam spavao. A puls mi je skočio naglo kad sam krenuo promijeniti posteljinu. Više nemam temperaturu, ali i dalje osjećam slabost i preznojavam se. Ja nisam nešto posebno zabrinut, ali kroz sve ovo puno je teže prolaziti bez obitelji, a od nje sam udaljen više tisuća kilometara. Ako sve bude u redu, ja ću u karanteni biti do 21. listopada, ali ću prije izlaska iz nje morati imati dva negativna testa.

Kako se osjeća njegov hrvatski suradnik Mate Psarić?

– Mate je dva dana imao povišenu temperaturu, i to nekoliko dana prije mene, no sada je bez simptoma – rekao je Anzulović.