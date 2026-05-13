Kovačević kaže da ima slatke brige oko sastava za Rijeku, evo na što je mislio uoči finala

Kad smo pitali trenera Dinama Marija Kovačevića o stanju njegovog kadra za utakmicu s finala kupa s Rijekom, plavi je strateg odgovorio:

- Doista imam slatke brige, vraćaju nam se McKenna i Dominguez, Bennacer je u dobrom stanju i vidjet ćemo koliko ćemo ga koristiti, hoće li možda i početi utakmicu.

Kovačević stvarno ima slatke brige, može birati igrače baš za svaku poziciju. Nekad te slatke brige treneru i nisu slatke, kad ima takav izbor igrača nekad nije nekome tko je puno igrao sad pred finale reći da ide na klupu. Dakle, Kovačević doista može birati baš za svaku poziciju u svojoj momčadi. U Osijek je poveo 20 igrača jer samo toliko ih može biti u zapisniku kup utakmice. Malo mu je sve otežalo putovanje u Osijek, zbog prometne nesreće plavi su satima bili zarobljeni na autocesti u svom autobusu. Iako je taj autobus izuzetno komforan, može se i prileći, ipak je veliki gubitak kad se tako nešto dogodi, ali ne vjerujemo da će uticati na izvedbu plave momčadi.

A kakva će ona biti, 'nacrtat' će Mario Kovačević. Dominik Livaković je neprikosnovena jedinica plavih otkako je došao na posudbu u Maksimir, no u kupu su često branili vratari koji nisu branili u prvenstvu, pa je tako i u polufinalu protiv Gorice branio Ivan Filipović. Vidjet ćemo hoće li se s tom tradicijom promjene vratara u kupu nastaviti Kovačević ili će zbog važnosti utakmice ipak na golu ostaviti Livakovića.

Kad je o stoperima riječ, vratili su mu se oporavljeni McKenna i Dominguez koji je derbi s Hajdukom propustio zbog kartona. Taj je dvojac dosad bio udarni stoperski par, ali puno je dosad pokazao i Galešić, pa i mladi Zebić koji je konačno u derbiju dobio priliku i posao odradio na pravi način. Dakle, Kovačević ima četvoricu za dvije pozicije. Moguće je pak da Galešić ponovno ode na poziciju desnog beka, jako je to dobro odrađivao i Kovačević treba odlučiti između njega i Valinčića.

Na poziciji lijevog beka ima Godu i Perez-Vinlöfa njih su se dvojica puno izmjenjivali tijekom sezone, recimo da je mladi švedski reprezentativac više ofenzivniji, a Goda u defenzivi pouzdaniji. Srednji red se ovog proljeća stabilizirao, Mišić, Stojković i Zajc iznijeli su veći dio sezone na vrhunskoj razini i bili su motor plavog juriša kroz prvenstvo. No, kako se Bennacer oporavio i nakon što je ušao protiv Hajduka pokazao zašto je najskuplji igrač Dinama, s ogromnom kvalitetom, lako je moguće da Alžirac krene u finale s Rijekom, a da na klupi krenu Zajc ili Stojković.

Bakrar je zasad oteo startnu poziciju Valinčiću, no obojica imaju svoje adute za start u ovoj utakmici, isto tako na lijevom krilu Hoxha i Vidović čekaju čije će ime započetak susreta zaokružiti Kovačević. Jedini je sigurno da Beljo i dalje ostaje u špici i da Mišić kao kapetan vodi momčad i da će, bude li se ostvario plan plavih, biti taj koji će podignuti Rabuzinovo Sunce.