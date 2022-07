Đoković: Amerikanci ne razumiju srpski inat, to je duh našeg nebeskog naroda

Novak Đoković nakon osvajanja Wimbledona vratio se sinoć u Beograd gdje su ga dočekale tisuće građana. Srbijanski tenisač tom se prilikom obratio mnoštvu.

- Ovo su definitivno najljepši trenuci u mom životu, kada imam blagodat sporta koji toliko volim, u kojem imam toliko uspjeha, i mogu doći i proslaviti to s vama. Hvala vam svima što ste se večeras pojavili, što ste došli večeras. Puno srpskih trobojnica, omladine, djece, to mi je puno srce. Za ovakve trenutke vrijedi živjeti, raditi, igrati profesionalni tenis. To su trenuci koji su nezaboravni. Trofeji su trofeji, ali ja ću taj dojam uvijek nositi sa sobom u srcu - rekao je Đoković.

Pokušao je objasniti što je to srpski inat.

- Jučer sam dao intervju za američku televiziju i pokušao im objasniti što je inat. Ne postoji riječ koja prevodi srpski inat, ali to je nešto što označava duh našeg nebeskog naroda koji ustrajava i pokazuje volju i dušu kad je najteže. Takva nam je sudbina i trnovit je put. Uvijek postoji svjetlo na kraju tunela, vi ste to svjetlo

Đoković je na kraju zaključio da je trava u Wimbledonu "ukusna" te da je želi što više jesti dok je tamo.

