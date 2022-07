Novak Đoković ima zabranu ulaska u Australiju, ali bi mogao nastupiti na idućem Australian Openu

Srbijanski tenisač Novak Đoković mogao bi na početku iduće godine zaigrati na Australian Openu iako ima trogodišnju zabranu ulaska u tu zemlju. Početkom ove godine izbačen je iz Australije zbog prijetnje za zdravlje i javno dobro stanovništva zbog svojeg stava o cijepljenju protiv koronavirusa.

- Kako sada stoje stvari, ne mogu u Australiju i Sjedinjene Američke Države, no nadam se dobrim vijestima. Vjerujem da će se situacija oko Australian Opena promijeniti. Za US Open nema puno vremena, ali nada umire posljednja. Volio bih igrati u SAD-u i Australiji, no ne budem li mogao, to neće biti kraj svijeta - rekao je Đoković koji se nema namjeru cijepiti protiv koronavirusa.

No, engleski mediji pišu da bi se situacija oko Đokovića u Australiji mogla promijeniti dolaskom novoga premijera Anthonyja Albanesea. Novi je premijer zaljubljenik u tenis i mogao bi ukinuti zabranu Đokoviću budući da ne želi osiromašiti Australian Open. Također, u dobrim je odnosima s Australskim teniskim savezom i planira poništiti odluku prema kojoj Đoković nema pravo nastupa na prvom Grand Slamu sezone.

