Do sljedeće sezone Hajdukovu svlačionicu je nužno pročistiti

Neosporno je da su suci predvođeni Marijem Zebecom teško oštetili Hajduk u finalu kupa, no žele li Splićani sljedeće godine doći do trofeja, mjesta za plakanje nema.

Za početak moraju odmah početi slagati igračku križaljku za sljedeću sezonu, a pritom mnogim igračima treba pokazati izlazna vrata Poljuda.

I utakmica u Vinkovcima pokazala je da neki igrači nisu na nivou splitskog velikana. Slaže se s time i legenda splitskih bijelih Iko Buljan.

Kopić je radio vrlo solidno

– Hajduk je kup izgubio pogreškama sudaca, ali isto tako i svojom nesposobnošću da zabije gol. Nažalost, ova momčad nema kvalitetu, a bez ideje su pogotovo u sredini terena. Žalosno je gledati kako naši veznjaci olako gube loptu u sredini terena, predaju je ravno suparniku u noge, a momčad pritom nema plan igre. Neću o imenima, to bi bilo nekorektno, ali neki igrači Hajduka nisu ni za 2. ligu. Dinamo je slabiji nego ikada u posljednjih 10 godina, no Hajduk mu svejedno nije mogao uzeti titulu ni u kupu ni u prvenstvu. I to je najvažnija činjenica. Nažalost, ovo treće mjesto koje je Hajduk osvojio u prvenstvu je realnost, jer Dinamo i Rijeka trenutačno su bolji. A liga nam u cjelini iz godine u godinu samo pada kvalitetom, jer najbolji igrači odmah odlaze u inozemstvo – kaže Iko Buljan.

A što Hajduk treba učiniti da bi sljedeće godine osvojio barem jedan trofej?

– Za početak odgovorni ljudi u klubu trebaju dobro pročistiti svlačionicu. Apsolutno sam protiv tolikog broja stranaca na Poljudu. Neki od tih igrača primaju 300.000 eura godišnje, a onda ti donesu samo treće mjesto. Pa zar je to cilj Hajduka? – pita se Buljan i dodaje:

– Baza Hajduka treba biti omladinska škola. Ovo naše područje uvijek je bilo i uvijek će biti prepuno talenata, i onda mi je neshvatljivo da ti talenti ne dobivaju šansu zbog, primjerice, Huga Almeide, isluženog igrača koji je ovdje došao zaraditi posljednji novac u karijeri, a Hajduku je dao jako malo zauzvrat.

Iko Buljan cijelu je karijeru igrao u zadnjoj liniji i zato je itekako mjerodavan prokomentirati grešku Grka Gentsogloua Savvasa nakon koje je Gavranović zabio jedini gol u finalu u Vinkovcima.

– Takve se greške događaju, ne treba sad Savvasa pribiti na križ i označiti ga kao jedinog krivca za poraz. No ja bih opet radije da je, ako je već morao, tako pogriješio neki domaći igrač. Jer domaćeg mladog igrača možeš odgojiti i poslije prodajom dobro zaraditi na njemu, dok su stranci uglavnom samo trošak – kaže Buljan.

Za kraj je Buljan rekao nekoliko rečenica o Željku Kopiću, koji ipak nije uspio prekinuti petogodišnji post bez trofeja.

– Vidio sam da je Kopić nedavno izjavio da je tek sada shvatio što znači voditi Hajduk i koliko je tu stresa i odgovornosti. Bome je u kratkom razdoblju na svojoj koži osjetio izreku da je teže biti trener Hajduka nego predsjednik države. Kopić ima talenta, donio je dobrih stvari, a nadam se da je i naučio iz nekih pogrešaka koje je radio ove sezone te će u sljedećoj biti bolji. Uglavnom, Kopićev rad mi se svidio – kaže Buljan.

Uskoro novi predsjednik

A pred Kopićem, koji još samo formalno mora potpisati produljenje ugovora, ljeto je u kojem zajedno sa sportskim direktorom mora složiti momčad za sljedeću sezonu, za početak odrediti na koje igrače ne računa.

Hugo Almeida sigurno će napustiti Poljud jer samo bi mu luđak dao novi ugovor. Vidjet ćemo što će biti i s ostalim skupim strancima poput Saida, Futacsa (i sam želi otići), jer Hajduku bi vjerojatno bilo pametnije forsirati ekstratalentiranog 17-godišnjeg napadača Michelea Šegu nego davati šansu nekim “penzionerima”.

Uglavnom, Hajduku je potrebno provjetravanje svlačionice, no za početak Nadzorni odbor treba odabrati novog predsjednika kluba. Vremena nema puno jer već za tri tjedna počinju pripreme bijelih.