Djevojka o kojoj je brujala Hrvatska danas je očajna: Muškarci su mi oduzeli sve, to je pravi pakao

Izgleda kako je bivša košarkašica Milica Dabović pronašla svojeg pravog životnog partnera, zove se Milan i planiraju vjenčanje, a u toj vezi, za nekadašnju košarkašicu Zagreba Milicu Dabović je u drugi plan palo sve što je prošla. Jedno od toga je posao kojim se sada bavi.

Zarađuje na popularnoj platformi na kojoj se emitira sadržaj za odrasle, a o tome je ovih dana pričala za medij Exkluziv u svojoj Srbiji. Otkrila je kako na taj posao gleda njezin životni partner Milan.

- Radim OnlyFans, to je moj posao. Rekla sam da ću to raditi dok god dobro ide. Vidjet ćemo što će biti. Kada se on vrati, govori da se to treba gasiti. Ako je on tako odlučio i ako je tako rekao, tako će biti - rekla je Milica Dabović.

- Nije mu svejedno, ali mu ne smeta. Shvatio je to isto kao i ja. To je moj posao, mogu uzeti lijepi novac - ispričala je bivša košarkašica Zagreba, koja je ranije imala dosta životnih problema.

- Muškarci su od mene uzeli doslovne sve, i poštovanje i ljubav i novac. Sada slušam i jako mi je zanimljivo. Učim jer iz dana u dan kada imaš tako loše iskustvo u životu i kada ti partneri na kraju dana uzmu sve što si zaradio sa svoje dvije ruke i dvije noge, a igrao si samo košarku i napravio ti je pakao od života, onda drugačije razmišljaš - kazala je jednom.