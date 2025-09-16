Izbacili su je iz ekipe jer je žensko, a sad je došla do vrha: 'Evo kako sam to postigla'

Sara Naison-Tarajano, partnerica u jednoj od najmoćnijih svjetskih banaka, Goldman Sachs, otkrila je kako su je formativna iskustva iz svijeta natjecateljskog sporta pripremila za nemilosrdnu arenu Wall Streeta. Prema pisanju Business Insidera, ključni elementi za uspjeh u financijama su razvojni način razmišljanja i spremnost na izlazak iz zone komfora, a ona je to naučila na teži način – još kao djevojčica na košarkaškom terenu.

Priča Sare Naison-Tarajano započinje u petom razredu, kada je kao jedina djevojčica u košarkaškoj ligi dovela svoj tim iz Park Slopea u Brooklynu do gradskog naslova. Međutim, umjesto slavlja, uslijedio je šok. Suparnički tim, kojeg su pobijedili u finalu, odbio je igrati sljedeću sezonu ako ona ostane u ekipi. "Pokušali su me izbaciti iz lige. Bilo je to vrlo zbunjujuće iskustvo za mene kao dijete", prisjetila se Naison-Tarajano. Iako se sve događalo 80-ih, puno prije ere društvenih mreža, priča je postala svojevrsna medijska senzacija. O slučaju su opširno izvještavale novine poput The New York Timesa i Newsdaya, a priča je dobila i trominutni segment u popularnoj dječjoj emisiji "Ulica Sezam". "Bila je to velika stvar, a ja sam bila samo djevojčica", izjavila je.

Ključnu ulogu u njezinoj borbi odigrali su suigrači koji su stali uz nju i odbili igrati bez nje. Taj čin solidarnosti, uz bezuvjetnu podršku roditelja, dao joj je snagu i samopouzdanje da se bori za sebe i druge djevojčice. Ovo iskustvo naučilo ju je neprocjenjivoj lekciji: fokusiraj se na ono što možeš kontrolirati. "Budući da nisam bila visoka kao dječaci, usredotočila sam se na vještine koje sam mogla razviti. Postala sam agresivnija, igrala sam sjajnu obranu i postala odličan šuter", objasnila je. "Iako nisam bila najbolji strijelac, osigurala sam mjesto u početnoj petorci jer sam se neprestano borila, bila dosljedna i nikada nisam odustajala. Sve te osobine prenijela sam i u svoju karijeru." Njezin otac bio je taj koji ju je poticao na bavljenje sportom, vjerujući da će joj to pomoći u izgradnji samopouzdanja i snage.

Iako je košarka obilježila njezino djetinjstvo, pravi sportski uspjeh pronašla je u tenisu. Bila je toliko dobra da je dobila sportsku stipendiju za Sveučilište Yale, gdje je kasnije postala kapetanica ženskog teniskog tima. Tijekom ljetnih praznika, jedan broker koji joj je pomagao s treninzima prepoznao je u njoj osobine idealne za Wall Street. Poslušala je njegov savjet i 1999. godine započela karijeru kao analitičarka u investicijskom bankarstvu u Goldman Sachsu. Danas, s 26 godina iskustva u tvrtki, jasno vidi paralele između sporta i financija. "U sportu naučite kako se nositi s porazom i kako se nakon njega podići. Također, razvijete sposobnost sagledavanja šire slike i odlično funkcionirate pod stresom i pritiskom. Za mene je to bila ogromna prednost u karijeri", ističe ona.

Njezin karijerni put vodio ju je od investicijskog bankarstva, preko desetljeća rada s derivatima, do upravljanja privatnom imovinom. Danas je na poziciji globalne voditeljice tržišta kapitala za upravljanje privatnom imovinom, gdje pomaže klijentima u trgovanju dionicama, obveznicama i drugim financijskim instrumentima. Uz to, vodi i tim Goldman Sachs Apex, zadužen za savjetovanje i pružanje posebnih investicijskih prilika ultra-bogatim klijentima. Za uspjeh u dinamičnom svijetu financija, Naison-Tarajano savjetuje pronalaženje područja poslovanja koje vas "istinski uzbuđuje". Ključno je, kaže, pronaći način kako dodati vrijednost, bez straha od iznošenja ideja i preuzimanja rizika. "Neki od najboljih trenutaka u mojoj karijeri dogodili su se kada sam zakoračila izvan svoje zone komfora i uspješno prošla kroz razdoblja nelagode", zaključuje.

Njezina poruka je jasna: "Uvijek djelujte s razvojnim načinom razmišljanja. Budite otvoreni za povratne informacije, postavljajte pitanja i tražite savjete i perspektive od svojih vođa i kolega."