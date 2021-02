Djevojka koju je otac žestoko vrijeđao zbog dečka Hrvata bori se s depresijom, o svemu je progovorila

Što se to događa s Jelenom Dokić (37), pitanje je koje se ovih dana moglo često vidjeti na društvenim mrežama. Ova australska tenisačica rođena u Osijeku trenutačno je na Australian Openu gdje intervjuira igrače nakon mečeva.

A vidljivo je da se Dokić opet udebljala nakon što je bila skinula čak 53 kilograma. Svemu je kumovala korona i lockdown pa je Dokić imala problema s depresijom. Kaže da je dobila poruke navijača koji je vrijeđaju zbog izgleda pa se javno odlučila obratiti preko društvenih mreža.

"Nisam ni blizu svoje najveće težine, ali sam iskrena oko toga da sam dobila kilograme tijekom lockdowna u Melbourneu. Psihički mi je bilo jako teško u najtežem lockdownu na svijetu jer svoje najmilije nisam mogla vidjeti u posljednjih 15 mjeseci. Čak su mi se pojavili problemi s depresijom i anksioznošću i to je bila bitka koju sam vodila", napisala je Dokić pa poslala poruku svima koji je kritiziraju zbog izgleda.

"Sramite se. Nemojte ništa ni govoriti ako nemate reći nešto lijepo. Zašto ne govorite o onome što sam ostvarila umjesto da govorite o mojoj težini. Određuje li moja težina moju vrijednost? Lako je suditi drugima, ali zašto ljudi ne mogu biti ljubazni? Trebali bismo razgovarati o unutarnjoj ljepoti osobe, a ne o površnom vanjskom izgledu. Stavite se u kožu osobe koju vrijeđate i zamislite da je to vaša majka, sestra ili kći. Također, mogla bih biti trudna. Nikad ne znate kroz što netko prolazi i s čime se bori."

Iza Jelene Dokić, koja je na vrhuncu bila četvrta igračica svijeta, težak je životni put, prepun uspona i padova. Jelena je rođena u Osijeku, a danas živi u Australiji.

Ova je tenisačica imala težak put jer je njezin otac Damir, zadojen velikosrpskom ideologijom, prije početka rata preselio obitelj – Jelenu, njezina mlađeg brata Savu i suprugu Ljiljanu – najprije u Srbiju (Sombor), a potom 1994. u Australiju.

Dokić je u svojoj autobiografskoj knjizi ''Nesalomljiva'' iznijela je šokantne detalje o sebi, svojoj obitelji i ponajviše o svojem nasilnom ocu Damiru koji ju je zlostavljao.

"Kožni remen je smeđe boje i tvrd, čini se oštrim poput noža kad me udara po koži. Udarao me je, vrijeđao. Vikao je na mene, prebio me remenom u kupaonici. Vukao me za uši, pljuvao me, a onda me i tjerao da satima gola stojim nasred hotelske sobe", dio je stravičnih citata iz knjige.

Otac joj se na sve načine miješao joj se u život, uzimao joj je novac, a bio je žestoko protiv njezine veze s Hrvatom Tinom Bikićem. U jednom trenutku izjavio je da su “Hrvati i Vatikan isprali mozak” njegovoj kćeri.

– Nakon što se pojavila informacija da se zabavljam s Tinom Bikićem, otac me nazvao samo nekoliko sati nakon toga. Nisam mu se mogla javiti. U njegovim je očima to bilo nešto najgore što sam mogla napraviti. On bi više volio da sam s nekim teroristom nego s Hrvatom – otkrila je Jelena u svojoj autobiografiji. No nije ga mogla spriječiti da joj pošalje SMS poruke: – Ti nisi ništa drugo nego kurva. Izdala si me. Ti si smrdljiva, užasna kurva. S neprijateljem si. Osramotila si me – poručio je otac Jeleni.

Sve je to ostavilo velike posljedice. Sva je ta tortura Dokić je odvela u depresiju i na rub samoubojstva. Jelena je imala problema sa štitnjačom te se neprestano borila s viškom kilograma. U jednom je trenutku imala čak 120 kilograma. Nakon toga je smršavjela čak 53 kilograma za 18 mjeseci i mnogima je inspiracija. No, očito je došlo do jo-jo efekta pa je pred hrabrom Jelenom Dokić nova borba.