Hrvatski teniski as komentirao Alcaraza: Njemu je danas puno lakše, otkrit ću vam zašto

Carlos Alcaraz već je osvojio sedam Grand Slam naslova sa samo 22 godine. Trenutačni svjetski broj jedan nedavno je postao najmlađi igrač koji je ikada osvojio 'Career Grand Slam' i svi smatraju da bi ovaj Španjolac mogao ispisati povijest u tenisu i suvremenom sportu.

Dvadesetdvogodišnjak iz Murcije posljednjih je mjeseci ispeglao svoje slabosti, sazrio u svakom pogledu i konačno stekao dosljednost koja mu je nedostajala u prošlosti. Čak ni raskid s Juanom Carlosom Ferrerom, nakon više od sedam godina, nije poljuljao Alcarazovo samopouzdanje, a na Australian Openu je bio jednostavno izvanredan.

Bio je pod ogromnim pritiskom na prvom Majoru sezone, kako zbog prekida s Ferrerom, tako i zbog cilja osvajanja jedinog Grand Slama koji mu je još nedostajao. Alcaraz je bio na rubu poraza od Alexandera Zvereva u polufinalu zbog grčeva, prije nego što je reagirao kao pravi prvak i ostvario jednu od najposebnijih pobjeda u karijeri. Finale protiv Novaka Đokovića nije počelo na najbolji mogući način za prvog nositelja, koji je imao strpljenja čekati svoj trenutak, a zatim je izveo preokret.

Carlos je još uvijek daleko od rekorda koje je postavila Velika trojka, ali ima samo 22 godine i dovoljno vremena da postane jedan od najboljih igrača ikada. Ako nastavi naporno raditi i razvijati svoju igru, stvarno bi mogao ugroziti rekorde koje su postavili Đoković, Nadal i Federer.

U nedavnom razgovoru na Sky Sport Italy, Ivan Ljubičić komentirao je Alcarazovo nevjerojatno postignuće:

- Možda je danas lakše osvojiti sedam Slam turnira s 22 godine. Cilj je postao Đokovićevih 24 naslova s ​​Velikog turnira, zbog čega je Carlos još uvijek daleko. Sedam je već impresivan broj, ali dug je put do 24. S mentalnog stajališta, lakše je osvojiti sedam Slamova sada nego što je bilo kad je Bjorn Borg bio mlad...