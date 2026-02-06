Naši Portali
SLIJEDI NOVA PRILIKA

Danci došli do prvog boda u Varaždinu, Dodig izgubio u tijesnom meču

Varaždin: Prvi meč Davis Cupa između Hrvatske i Danske, Matej Dodig - Elmer Moeller
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
06.02.2026.
u 18:50

Hrvatska muška teniska reprezentacija u kvalifikacijskom dvoboju Svjetske skupine Davis Cupa u Varaždinu gubi od Danske sa 0-1

Prvi bod Danskoj osigurao je Elmer Moller koji je svladao Mateja Dodiga sa 6-4, 7-6 (3).

Mladi, 20-godišnji Dodig nije uspio povesti Hrvatsku prema uspjehu protiv Danske. Tijekom čitavog susreta protiv Mollera vodio je ravnopravnu borbu, ali dvije godine stariji Danac je ključne poene ipak odigrao bolje.

U prvom setu ključnim se pokazao peti gem u kojem je Moller oduzeo servis Dodigu, a pokazalo se kako je to bio i jedini "break" u čitavom dvoboju. Nakon osiguranja prednost, Danac je sigurnom igrom na svom početnom udarcu osigurao prvi set sa 6-4.

Tijekom drugog seta niti jedan igrač nije stigao do prilike za "break" da bi u odlučuju 13. igru Danac krenuo s četiri osvojena poena, a tu prednost potom sigurno održao.

U drugom susretu u petak za Hrvatsku će igrati Dino Prižmić, a za Dansku August Holmgren.

Program u subotu započet će igrom parova u kojoj će Hrvatsku predstavljati Nikola Mektić i Mate Pavić, a Dansku August Holmgren i Johannes Inglidsen, dok bi potom trebali igrati Prižmić - Moller te Dodig - Holmgren.

Plasman u 2. kolo izborit će reprezentacija koja prva osvoji tri boda.
Ključne riječi
Hrvatska Matej Dodig Davis cup

DAVIS CUP

Mektić upozorava Hrvatsku: Gubio sam od potpunih anonimaca s pozivnicama

– U mnogo mečeva sam doživio da smo igrali protiv domaćih igrača s pozivnicama, koji su potpuno nepoznati, ali bili su inspirirani pa sam izgubio. Zatim bi uslijedila pitanja, "pa kako si izgubio", ali parovi su drukčiji sport, moramo biti oprezni. Možemo se jedino najbolje pripremiti, igrati onako kako igramo i pokušati se prilagoditi na iznenađenja, s obzirom na to da ne poznajemo protivnike dobro – rekao je Nikola Mektić.

