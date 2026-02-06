Danci došli do prvog boda u Varaždinu, Dodig izgubio u tijesnom meču

Prvi bod Danskoj osigurao je Elmer Moller koji je svladao Mateja Dodiga sa 6-4, 7-6 (3).

Mladi, 20-godišnji Dodig nije uspio povesti Hrvatsku prema uspjehu protiv Danske. Tijekom čitavog susreta protiv Mollera vodio je ravnopravnu borbu, ali dvije godine stariji Danac je ključne poene ipak odigrao bolje.

U prvom setu ključnim se pokazao peti gem u kojem je Moller oduzeo servis Dodigu, a pokazalo se kako je to bio i jedini "break" u čitavom dvoboju. Nakon osiguranja prednost, Danac je sigurnom igrom na svom početnom udarcu osigurao prvi set sa 6-4.

Tijekom drugog seta niti jedan igrač nije stigao do prilike za "break" da bi u odlučuju 13. igru Danac krenuo s četiri osvojena poena, a tu prednost potom sigurno održao.

U drugom susretu u petak za Hrvatsku će igrati Dino Prižmić, a za Dansku August Holmgren.

Program u subotu započet će igrom parova u kojoj će Hrvatsku predstavljati Nikola Mektić i Mate Pavić, a Dansku August Holmgren i Johannes Inglidsen, dok bi potom trebali igrati Prižmić - Moller te Dodig - Holmgren.

Plasman u 2. kolo izborit će reprezentacija koja prva osvoji tri boda.