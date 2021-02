Ćiro: 'Ma ja sam u Srbiji uzeo ono cjepivo što su Rusi smućkali da sličim na Putina'

Trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević proslavio je prije manje od tjedan dana svoj 86. rođendan za koji su ga, kaže, zvale hrpe žena da mu čestitaju. A kako bi bio spreman i raspoložen da mu čestitaju još puno budućih rođendana, slavni hrvatski izbornik odlučio se cijepiti protiv Covida-19.

- Ma Rusi su smućkali to neko cjepivo pa sam se odlučio za to u Srbiji jer tko ne bi volio sličiti na Putina. I evo meni već sada raste plava kosa, češljam se na stranu, svako jutro sam si ljepši - zafrkava se na svoj način Ćiro pa prelazi na ozbiljne stvari:

- Ja vidim, dijete, da mnoge brine ovo cijepljenje i tko je i tko nije. Ali reći ću ti ovo. Napasti jednu onakvu personu, onu ženu, heroinu hrvatskog naroda, pomozi mi reći... - Alemku Markotić, upitamo. - Da, Alemku našu. Prozivati ju što je vlastitu majku cijepila... Pa to je grozno, to je tako ružno i to me toliko rastužuje, iskreno ću ti reći - govori nam Ćiro i dodaje:

- Onaj šef SDP-a, Peđa Grbin... On ne voli ništa što je hrvatsko. Kako je on imao pravo cijepiti se prije drugih? Tko je on? Takvi ljudi uvijek traže samo nešto čime će udarati protiv Hrvatske i to mora razumjeti svaki pravi rodoljub i Hrvat - pojašnjava nam gospodin Blažević.

- Ta cijela Alemkina ekipa, stožer. Oni dan i noć već mjesecima rade, daju svoje živote da bi hrvatskom narodu bilo bolje. Da bismo mi živjeli dobro, da ostanemo zdravi. I onda se neki tamo Peđa i takvi usude prozvati takvu heroinu i veličinu od žene, radnicu, koja se bori i daje za bolje sutra... Sramotno. To je nedopustivo, to me razočaralo i čini me iznimno tužnim, moram ti to reći.

- Hvala Bogu, bit će sada cjepiva za sve. Meni je prestrašno da se mi hvatamo za takve sitnice, za jednu glupost kad moram reći, koja nije vrijedna ni spomena. Pazi, majku je cijepila. Pa tko ne bi pomogao majci vlastitoj? Ajde tko?! A oni traže njenu ostavku, nakon svega što je dala. Ali dobro, sada će biti cjepiva za sve i bit će sve u redu - smireno je na kraju zaključio uvijek otvoreni 'trener svih trenera'.