Djed mu plaćao za svaku 'ukradenu' loptu, a na kraju ga platili 1,1 milijun eura

Domagoj Duvnjak, kapetan hrvatske rukometne reprezentacije, bit će jedini naš igrač na završnom turniru Lige prvaka u Kölnu. Na nevjerojatan način Kiel se plasirao na završni turnir. Uspjele su "zebre" nadoknaditi minus devet (30:39) iz Montpelliera i na svom parketu pobijediti s deset razlike (31:21). Tako će Duvnjak imati prilike osvojiti treći put Ligu prvaka. Jednu je osvojio s Hamburgom 2013. godine, drugu s Kielom 2020. godine. Po broju osvojenih Liga prvaka i dalje je rekorder Patrik Ćavar. On je pet puta osvajao ovaj trofej, dvaput sa Zagrebom, te triput s Barcelonom. Po tri su osvojili Petar Metličić (sva tri s Ciudad Realom) i Ivan Čupić (dvaput s Vardarom i jednom s Kielcom).

Peti put u Kölnu

Duvnjaku će ovo biti čak peti nastup na završnom turniru. Prvi put je u čuvenoj Köln Areni igrao 2011. godine kada je s Hamburgom osvojio treće mjesto. U polufinalu su izgubili od Ciudad Reala, a za treće mjesto pobijedili RN Löwen. Drugi i treći put bili su jako uspješni. Oba puta je Duvnjak na završnom turniru došao do kraja, do trofeja, 2013. i 2020. godine. Posljednji Final-four igrao je Dule 2022. kada su u polufinalu izgubili od Barcelone (30:34), da bi u susretu za treće mjesto pobijedili Veszprem nakon sedmeraca. Otkako je iz Zagreba došao u Njemačku, prvo u Hamburg, potom u Kiel, Duvnjak je od 2010. do danas igrao u čak deset četvrtfinala Lige prvaka. Za vrijeme igranja u Njemačkoj nije igrao u četvrtfinalu jedino 2012. kada je Hamburg ispao u osmini finala protiv Füchsea.

– Pokazali smo svojim navijačima u ovoj kultnoj dvorani da smo momčad koja se može boriti do kraja. Tako sam ponosan na svoje suigrače. Nije to bio najlakši tjedan za nas, ali smo vjerovali da možemo. Na kraju se naporan rad isplati. Hvala suigračima, ali i navijačima koji su vjerovali u nas. Bila je to čarobna noć u Kielu – rekao je Duvnjak.

Dok je još bio dječak, na početku karijere, njegov djed Marko obećao mu je dati 50 kuna za svaku loptu koju "ukrade" protivnicima na utakmici. Vrlo brzo djed je shvatio kako je ipak trebao ponuditi nižu tarifu – svaka ga je utakmica skupo stajala. Jer, nesumnjivo, Domagoj Duvnjak od prvih je koraka na parketu pokazivao koliki je talent. Dominirao je rukometnim igralištem u svom rodnom Đakovu i kada je igrao sa svojim vršnjacima, kadetima, ali i dok je stajao rame uz rame seniorima starijima pet, šest, pa i deset godina. Aktivno trenirati rukomet taj je dječak – kojem je genetika, nesumnjivo, odredila sportsku karijeru i životni put – počeo s deset godina. Kao uvjerljivo najboljem u generaciji postalo mu je s vremenom dosadno na treninzima sa suigračima svog uzrasta, pa kad god je mogao, trenirao je i s prvom ekipom RK Đakova. Ubrzo je i zaigrao za prvi sastav.

Nije htio s tatom u dvoranu

A koliko je taj rukometni genij bio predan i odan svojoj ekipi, svjedoči i anegdota iz slavonskog derbija, kada su Đakovčani igrali protiv Osječana, koje je tada vodio baš Domagojev otac Ivan. Kada su izlazili iz kuće, otac je htio povesti sina na utakmicu, no ovaj je odbio sjesti s njim u automobil. "Ti si iz drugog kluba", odbrusio mu je Domagoj i prošetao se do dvorane.

Tek punoljetan, Domagoj je otišao sam iz Slavonije u metropolu, u Zagreb, odakle je 2009. godine otišao u Njemačku. Nakon RK Zagreba karijeru je nastavio u HSV Hamburgu, a koliko su ga ondje željeli, dokaz je i to što su za njega iskeširali čak 1,1 milijun eura odštete. Najboljim svjetskim rukometašem proglašen je 2013. Uslijedio je transfer u THW Kiel, 2014., a u istom dresu i danas zabija golove.