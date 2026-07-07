Dječak koji je spavao s loptama danas sanja Zlatnu loptu na Mundijalu

Erling Haaland jedan je od najzaslužnijih što se Norveška plasirala u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. S dva pogotka srušio je moćni Brazil (2:1), a nakon utakmice pobrinuo se i za jedan od najupečatljivijih trenutaka slavlja. Naime, uzeo je bubnjarske palice i davao ritam svojim suigračima i navijačima, koji su tradicionalnim "veslanjem" proslavili veliku pobjedu i povijesni plasman među osam najboljih reprezentacija svijeta. Haaland se sa sedam pogodaka izjednačio na vrhu ljestvice strijelaca ovog Mundijala s Lionelom Messijem i Kylianom Mbappéom. Upravo su njih trojica, uz Engleza Keana, i dalje glavni kandidati za osvajanje Zlatne lopte Svjetskog prvenstva.

Rođen u Leedsu

Haalandova životna priča počinje u Engleskoj. Naime, rođen je u Leedsu, u vrijeme dok je njegov otac, Alf-Inge Haaland, igrao za tamošnji Leeds United u Premier ligi. Iako je rođenjem stekao i britansko državljanstvo, a na pitanje jednog obožavatelja o svom britanskom naglasku jezgrovito odgovorio "zato što jesam Britanac", njegovo srce uvijek je pripadalo Norveškoj. Kada je Erlingu bilo svega tri godine, obitelj se vratila u domovinu, u malo farmersko mjesto Bryne, odakle potječu oba njegova roditelja. Upravo je na prašnjavim terenima Brynea dječak iz Leedsa počeo brusiti talent koji će ga pretvoriti u globalnu zvijezdu.

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Otac mu je bio profesionalni nogometaš, a majka, Gry Marita Braut, bivša je norveška prvakinja u sedmoboju. Prije nego što se potpuno posvetio nogometu, mladi Erling bio je svestrani sportaš, pokazujući izniman talent u rukometu, golfu i atletici. Kao petogodišnjak je 2006. godine postavio neslužbeni svjetski rekord u skoku u dalj iz mjesta za svoju dobnu skupinu, skočivši impresivnih 1,63 metra. S pet godina upisao se u nogometnu akademiju lokalnog kluba Bryne gdje su treneri odmah prepoznali da pred sobom imaju nešto posebno. S 15 godina već je igrao za rezervnu momčad, gdje je u 14 utakmica zabio nevjerojatnih 18 golova

Nakon 16 nastupa za Bryne preselio se u Molde, klub iz elitnog ranga norveškog nogometa, gdje je pod paskom legendarnog napadača Ole Gunnara Solskjæra dodatno usavršio svoje vještine, posebice igru glavom. Nakon što je postao najbolji strijelac Moldea, uslijedio je transfer koji će ga lansirati na europsku scenu. U siječnju 2019. godine potpisao je za austrijski Red Bull Salzburg. Njegov debi u Ligi prvaka u rujnu 2019. godine protiv Genka ušao je u povijest; u prvom poluvremenu postigao je hat-trick, postavši prvi igrač u povijesti kojem je to uspjelo na debiju. Nastavio je tresti mreže u pet uzastopnih utakmica Lige prvaka, postavši prvi tinejdžer s takvim postignućem. U samo 22 nastupa za Salzburg zabio je nevjerojatnih 28 golova.

Već u zimskom prijelaznom roku 2020. godine prešao je u redove njemačkog velikana Borussije Dortmund. Njegov debi bio je preslika onoga što je radio u Salzburgu – ušao je kao zamjena protiv Augsburga i u 23 minute zabio hat-trick. U idućoj utakmici dodao je još dva gola, postavši prvi igrač u povijesti Bundeslige s pet golova u prva dva nastupa. U Dortmundu je postao apsolutna zvijezda, osvojivši Njemački kup (DFB-Pokal) 2021. godine i završivši svoj mandat s nevjerojatnim učinkom od 86 golova u 89 utakmica. U ljeto 2022. godine, uslijedio je transfer koji je imao i sentimentalnu vrijednost – potpisao je za Manchester City, klub za koji je igrao i njegov otac. U debitantskoj sezoni srušio je rekord Premier lige postigavši 36 golova, osvojio je trostruku krunu (Premier ligu, FA kup i Ligu prvaka). Osvojio je Zlatnu kopačku Premier lige tri puta u četiri sezone, a u siječnju 2025. potpisao je povijesno produljenje ugovora do 2034. godine.

Osnovao rap grupu

Izvan terena, Haaland je poznat po svojoj smirenosti i ritualima. Njegova proslava gola u "položaju za meditaciju" postala je brend. Jedna od najpoznatijih anegdota vezana je uz njegovu izjavu da lopte s kojima postigne hat-trick nosi kući i spava s njima, nazivajući ih svojim "djevojkama". U mlađim danima pokazao je i kreativnu stranu, osnovavši s kolegama iz mlade reprezentacije rap grupu Flow Kingz, čiji je spot na YouTubeu postao viralan. Iako je globalno prepoznatljiv, svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti. U dugogodišnjoj je vezi s Isabel Haugseng Johansen, koju poznaje još iz djetinjstva u Bryneu. I ona je bila nogometašica, a par je u prosincu 2024. godine dobio sina.

Njegova odanost reprezentaciji nikada nije bila upitna. Još kao tinejdžer postavio je nevjerojatan rekord na Svjetskom prvenstvu za igrače do 20 godina, postigavši devet golova u jednoj utakmici protiv Hondurasa. U seniorskom dresu nastavio je rušiti rekorde. U listopadu 2024. godine postao je najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije, srušivši rekord Jørgena Juvea koji je stajao od 1937. godine. Vrhunac njegove reprezentativne karijere dogodio se kada je Norvešku, sa 16 golova u kvalifikacijama, odveo na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, prvo za tu zemlju od 1998. godine.