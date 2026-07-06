Cijela Francuska morala reagirati zbog Mbappea: 'Nedostojno, odvratno, skandalozno'

Francuska nogometna reprezentacija uoči četvrtfinalnog okršaja s Marokom na Svjetskom prvenstvu ima drugih preokupacija osim samog nogometa. Podsjetimo, Tricolori su u osmini finala svladali Paragvaj s 1:0 pogotkom Kyliana Mbappea iz kazennog udarca. Bio je to susret u kojem su Paragvajci igrali izrazito grubo, na trenutke i prljavo, a istim su mentalitetom nastavili i nakon utakmice.

Paragvajska televizijska voditeljica Celeste Amarilla tako je nakon utakmice rasistički vrijeđala strijelca pobjedničkog pogotka. Njen potez izazvao je burnu reakciju u Francuskoj. Na konferenciji za medije, cijelu situaciju komentirao je Guy Stephan, dugogodišnji pomoćnik izbornika Didiera Deschampsa:

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- Nedostojno, odvratno, skandalozno. Dijelim ono što su rekli Federacija i Kylian - rekao je vrlo kratko Stephan.

Vrijedi dodati i kako je sam Mbappe odgovorio paragvajskoj voditeljici na društvenim mrežama ubrzo nakon što su njene izjave procurile. "Vi ste prezira vrijedna žena; nesposobna gospođa koja nudi najgoru moguću sliku svoje zemlje" - napisao je napadač madridskog Reala.