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VELIKI SKANDAL

Cijela Francuska morala reagirati zbog Mbappea: 'Nedostojno, odvratno, skandalozno'

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Paraguay v France
Foto: Kyle Ross/REUTERS
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
06.07.2026.
u 23:48

Paragvajska televizijska voditeljica Celeste Amarilla je nakon utakmice rasistički vrijeđala strijelca pobjedničkog pogotka

Francuska nogometna reprezentacija uoči četvrtfinalnog okršaja s Marokom na Svjetskom prvenstvu ima drugih preokupacija osim samog nogometa. Podsjetimo, Tricolori su u osmini finala svladali Paragvaj s 1:0 pogotkom Kyliana Mbappea iz kazennog udarca. Bio je to susret u kojem su Paragvajci igrali izrazito grubo, na trenutke i prljavo, a istim su mentalitetom nastavili i nakon utakmice.

Paragvajska televizijska voditeljica Celeste Amarilla tako je nakon utakmice rasistički vrijeđala strijelca pobjedničkog pogotka. Njen potez izazvao je burnu reakciju u Francuskoj. Na konferenciji za medije, cijelu situaciju komentirao je Guy Stephan, dugogodišnji pomoćnik izbornika Didiera Deschampsa:

Hrvatski reprezentativac radi transfer života: Odlazi u najveći svjetski klub za 80 milijuna eura?!

- Nedostojno, odvratno, skandalozno. Dijelim ono što su rekli Federacija i Kylian - rekao je vrlo kratko Stephan.

Vrijedi dodati i kako je sam Mbappe odgovorio paragvajskoj voditeljici na društvenim mrežama ubrzo nakon što su njene izjave procurile. "Vi ste prezira vrijedna žena; nesposobna gospođa koja nudi najgoru moguću sliku svoje zemlje" - napisao je napadač madridskog Reala.
Ključne riječi
SP 2026. Francuska nogometna reprezentacija paragvaj Kylian Mbappe

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